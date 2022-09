Da Roma arriva una pizza dedicata alla Regina Elisabetta II con the, acciughe e biscotti

La pizzeria Frontoni dal 1940 di Roma ha dedicato una pizza alla Regina Elisabetta II con tra gli ingredienti con patate bollite con the verde, mozzarella, alici, menta e biscotti sbriciolati: tutto è nato da un' idea del pizzaiolo Daniele Frontoni che ha voluto rivisitare i gusti della monarca inglese, appena defunta, in chiave romanesca.

Il post pubblicato dalla Pizzeria Frontoni con la pizza dedicata alla Regina (Fonte Facebook)

In onore della Regina

In un post su Facebook, pubblicato sulla pagina della Pizzeria Frontoni dal 1940, il pizzaiolo Daniele Frontoni ha scritto: «In passato ho dedicato una pizza per l’arrivo di Jose Mourinho alla Roma. Per la vittoria agli europei dell’Italia. Per l’uscita di Stranger Things, serie Tv Netflix molto acclamata. Pizze per sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla. Adesso la preparo in onore della Regina. La sua morte è un evento epocale e chissà quando rivedremo una Regina. Forse io non ci sarò più, ma sicuramente ci sarà la mia pizza: Pizza Elizabeth con patate bollite con the verde, mozzarella, alici, menta e biscotti sbriciolati. God save the King».