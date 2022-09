Nasce Care’s on Tour, un viaggio itinerante tra Venezia, Brunico e Salina

Nell’esclusiva Sala Tiepolo di Aman Venice a Venezia è stata presentata l’ottava edizione di Care’s - The ethical chef days, il progetto internazionale nato in Alto Adige e diventato un’istituzione in ambito sostenibilità. Ancora una volta la volontà e necessità di raggiungere nuovi orizzonti sostenibili per rispondere alle esigenze attuali e innescare un cambiamento positivo hanno spinto i due cofondatori Norbert Niederkofler e Paolo Ferretti a ripensare le modalità dell’evento. Da qui, la creazione di Care’s on Tour: un viaggio itinerante che si svolgerà tra Venezia, Brunico (Bz) e Salina (Me). La sostenibilità sarà la protagonista attraverso progetti green, incontri con altri mondi quali l’arte, l’energia, la moda e il design e diverse attività che coinvolgeranno la partecipazione di personalità di spicco a livello nazionale e internazionale.

La conferenza stampa si è svolta nella Sala Tiepolo di Aman Venice a Venezia



La prima tappa sarà Venezia

La città lagunare dal fascino unico che quotidianamente affronta numerose sfide proprio a causa della sua singolare posizione geografica. Quali sistemi bisogna adottare per essere sostenibili, anche a livello energetico? Sarà questa una tra le domande a cui verrà trovata risposta durante il weekend del 14-16 ottobre, tra gli immancabili Care’s Talk, interventi e riflessioni di diversi partner e le cene a più mani preparate da chef nazionali e internazionali. È qui, infatti, che ha preso forma “Cook The Lagoon”, l’adattamento della filosofia sostenibile di Norbert Niederkofler, sviluppato in collaborazione con Aman Venice. Il viaggio di Care’s inizierà con una visita presso la Galleria Michela Rizzo e proseguirà tra gli orti verdi di Venissa. All’interno del locale gli chef Chiara Pavan e Francesco Brutto trasporteranno i presenti in una dimensione in cui il tempo rallenta, e nella loro cucina locale e stagionale che segue i ritmi della natura, i nostri sensi verranno completamente avvolti. Diverse le attività previste nei due weekend, durante le quali la cucina dialogherà con la moda, l’arte, la storia e la tecnologia, sempre in ottica ecosostenibile.

Focus sul tema energetico

Il primo talk si concentrerà sul tema energetico, argomento “caldo” e fortemente attuale. Dopo un’introduzione del co-fondatore di Care’s, Paolo Ferretti, la riflessione si amplierà e vedrà la partecipazione del fondatore di Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano Walther Huber per un approfondimento sull’idrogeno. Seguiranno, poi, gli interventi di Axel Kniehl, Direttore Esecutivo di Miele, Andrea Visentin, ideatore di Radici Future 2030 - Festival della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’etica d’impresa e Alberto Favero, Ceo di Baxi. Federico Giudiceandrea, presidente uscente di Assoimprenditori e attuale presidente di Südtiroler Wirtschaftsring, presenterà un progetto energetico ambizioso, ovvero la creazione di un microcosmo energetico sostenibile sull’isola de La Certosa. La location per lo speech sarà la “Casa dell’Ortolano”, situata proprio su quest’isola. In seguito, i partecipanti raggiungeranno San Francesco della Vigna, per un delizioso light lunch basato su prodotti locali all’interno del chiostro, preparato dagli chef Salvatore Sodano di Local, Alberto Toè di Horto, Agostino Iacobucci del Ristorante Iacobucci e Alessandro Dal Degan de La Tana Gourmet e anticipato da un suggestivo aperitivo nel vigneto accompagnato da Kettmeir. Luogo dall’atmosfera magica, San Francesco della Vigna ha una storia densa ed antica, che si respira non appena raggiunta questa piccola oasi silenziosa immersa nel verde. Attività culturali dedicate, tra cui le visite guidate con la curatrice Michela Rizzo, porteranno i presenti alla scoperta dei tesori della città.

Stupire i palati con le eccellenze del settore nazionali e internazionali

La sera, una cena di gala esclusiva ad Aman Venice, preparata da eccellenze del settore nazionali e internazionali come Norbert Niederkofler, chef tre stelle Michelin e stella verde per la sostenibilità presso St. Hubertus – Rosa Alpina- An Aman Partner Hotel, Matteo Panfilio executive chef di Aman, Virgilio Martinez dal Central a Lima, Supaksorn “Ice” Jongsiri dal thailandese Sorn, Christophe Pelé e Aurora Storari da Le Clarence di Parigi sapranno come stupire i palati dei presenti, per far vivere esperienze multisensoriali uniche e sorprendenti.

Un tour inedito della laguna o l'esplorazione culturale

Domenica gli ospiti potranno scegliere se partecipare a un tour inedito della laguna a bordo di caratteristiche barche d’epoca, gustando un raffinato light lunch in uno degli angoli più eleganti di Venezia o proseguire l’esplorazione culturale con la curatrice e concludere il weekend deliziando il palato con le specialità di Local. L’idea di coinvolgere tre mete tanto significative a livello territoriale, culinario e culturale nasce dalla volontà di estendere i confini del progetto.

Ma quali sono le motivazioni che hanno portato alla scelta di queste tre location?

A Plan de Corones, in provincia di Brunico è sito AlpiNN-Food Space & Restaurant, “casa di Cook The Mountain”, la filosofia sostenibile di Niederkofler, e quartier generale di Care’s da diversi anni. I temi chiave saranno, in questo caso, l’eliminazione degli sprechi, la tutela del territorio e il riutilizzo attraverso l’economica circolare. L’evento si terrà dal 3 al 5 marzo. Salina, perla dell'arcipelago eoliano in Sicilia caratterizzata da un assetto geologico unico, sarà la seconda novità di questa edizione itinerante. Tra dibattiti vista mare legati all'importanza dell'acqua in territori così complessi e l’uso efficiente di risorse naturali e materiali, l’essenza di Care’s troverà qui terreno fertile e spunto per nuove riflessioni e progetti dal 25 al 27 maggio.