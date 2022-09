Il lusso nell'ospitalità: se ne parla a Milano

Domani, giovedì 15 settembre, all'Nh Collection Milano Citylife sarà il momento di "Luxury Hospitality Conference", evento dedicato al lusso nel settore dell'ospitalità, organizzato da TeamWork Hospitality e Hotel My Passion.

Ecco il programma completo di una lunga giornata di incontri e confronti.

Luxury a Milano: il programma completo

08:30 Registrazione e welcomecoffee

9:20 Apertura lavori e saluto di benvenuto Mauro Santinato | Presidente - Teamwork

09:30 “L’Italia riparte dal lusso. Sogno o realtà concreta?”

Stefania Lazzaroni | General Manager - Fondazione Altagamma Luca Alessi | Head of B2B and StrategicPartnerships - Alessi Alessandro Marzotto | Brand Manager - Cà Maiol & Business Developer - Santa Margherita Gruppo Vinicolo Erika Le Noan | Presidente - DammannFrères

Moderatore: Cristina Mottironi | Direttore MET - Università Bocconi

10:20 “Lusso e ospitalità: visioni, trend e prospettive”

Ludovica Rocchi | Brand Director - R Collection Hotels Luigi Passera | CEO - Lario Hotels Luca Marinelli | Area Director Learning and Development | Italy - Spain - Portugal - Belmond Valentina De Santis | CEO - Grand Hotel Tremezzo | Como

Moderatore: Giorgio Ribaudo | Managing Director - THRENDS

11:00 “Hotel indipendente vs hotel di catena. Come cambia – se cambia – il concetto di lusso?”

Francesca Tozzi | General Manager - SixSenses Roma ChristianZandonella | General Manager - W Rome Maurizio Orlacchio | General Manager - Borgo Santandrea | Amalfi Antonio Sersale | Manager - Le Sirenuse | Positano

Moderatore: Cristina Mottironi | Direttore MET - Università Bocconi

11:40 Break

12:10 “Come nasce un progetto di luxury hospitality? Storie di concept e di design”

Chiara Caberlon | Architect & Founder - Studio CaberlonCaroppi Andrea Auletta | Interior Designer - Andrea AulettaInteriors Federico Spagnulo | Founding Partner - Spagnulo & Partners Alessandro Valenti | Digital Director - Elle Decor

Moderatore: Francesco Scullica | Architetto – Politecnico di Milano | Dipartimento di Design

13:00 Break

14:00 “Il lusso è un gesto di accoglienza quotidiano. Esperienze eccellenti di operatività”

Ivan Artolli | General Manager - Hotel de Paris - Monte Carlo Paolo Lorenzoni | General Manager - The GrittiPalace, A LuxuryCollection Hotel | Venice Antonello De Medici | Director of Operations - Rocco Forte Hotels Giuseppe Vincelli | General Manager - IHG | InterContinentalCarltonCannes Fabio Raucci | Director of Operations - Capri PalaceJumeirah

Moderatore: Ezio Indiani | General Manager - Hotel Principe di Savoia Milano

15:00 “What’s happening in the world?” (ENG)

AaronKaupp | Regional Vice President and General Manager at JumeirahGroup / JumeirahHotels & ResortsJean-LucNaret | Founder & CEO - JLN & CO TedTeng | FormerPresident & CEO - The LeadingHotels of the WorldRalphRadtke | General Manager & Regional Vice President - CiraganPalace Hotel KempinskiSamyGhachem | Managing Director - Sereno Hotels

Moderatore: Claudio Ceccherelli | CEO - Shedir Hotel Collection

15:50 "La ristorazione di lusso"

Enrico Derflingher | Presidente - Euro ToquesInternational Andrea Aprea | Chef Patron - Ristorante Andrea ApreaDanyStauffacher | CEO & FOUNDER di Sapori Ticino – SaveursAgency Claudio Sadler | Chef - BaglioniHotels and Resorts

Moderatore: Michil Costa | Mentore e CEO, Hotel La Perla (BZ), Berghotel Ladinia (BZ) e Albergo Posta Marcucci (SI)

16:45 “Il lusso si vende, il lusso si racconta”

Gianpiero Mauro | Founder & Managing Director - Italian Luxury Hospitality Academy Frank Schuetzendorf | Founder - Pariscape Consulting Emanuel M.M. Schreiner | CEO - RVS Hospitality Eva Ziegler | Consultant - RVS Hospitality Andrea Delfini | Founder & CEO - Blastness Antonio Miano | Consulente e formatore - Teamwork Moderatore: Massimiliano Sarti | Journalist - HospitalityInside & Travel Quotidiano “Luxury Hospitality Report 2022: performance del lusso in Italia nel post Covid” Giorgio Ribaudo | Managing Director - THRENDS

