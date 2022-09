Hotel... un profumo che resta: è Scent of Due

“Chiudi gli occhi e ti dirò dove sei”: nasce Scent of Due, autentico ed esclusivo marchio olfattivo del Gruppo Duetorrihotels. Una fragranza che racconta l’identità e l’atmosfera delle realtà nelle quale si esprime - il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, il Due Torri Hotel di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova - strutture esclusive dove l’ospitalità si identifica anche in piccoli dettagli, come il profumo. Gli agrumi e le essenze floreali della macchia mediterranea, il muschio bianco, il legno di sandalo trasmettono sensazioni delicate, morbide e originali del Made in Italy, dove l’accoglienza diventa eleganza senza tempo. La nuova “firma olfattiva” accompagna l’esperienza degli ospiti, per divenire indimenticabile.

Hotel Bristol Palace di Genova del Gruppo Duetorrihotels

Entrare nella memoria degli ospiti

«La nostra formula è entrare nella memoria dei nostri ospiti, già con il primo contatto, quello olfattivo - dichiara Franco Vanetti, general manager del Gruppo Duetorrihotels - E lo facciamo ricorrendo al misterioso e affascinante senso che agisce a livello subliminale, capace di rendere più unici e speciali i ricordi. Questa novità riassume in sé il nostro background, racconta chi siamo e crea un’atmosfera di maggiore intimità con gli ospiti, con un’esperienza ancora più avvolgente e connessa alle emozioni profonde».

Un’esperienza raffinata, esclusiva e cucita su misura

A studiare la trama olfattiva Scent Company – Gruppo Culti Milano, azienda antesignana nel customized olfactory journey, che da oltre 20 anni si esprime nell’artigianalità creativa made in Italy, disegnando firme olfattive personalizzate, con lo scopo di valorizzare l’identità, integrandola con valori di bellezza e di consapevolezza. La ricerca di autenticità e di originalità si declinano in un’esperienza raffinata, esclusiva, sartoriale, cucita su misura. Profumata per essere unica.

Le note di testa, di cuore e di fondo

Scent of Due si esprime con le note di testa, le prime a emergere, che invitano a scoprire la bellezza degli hotel e delle città che le ospitano. Sono legate agli agrumi, arancia, lime, pompelmo, limone, mandarino, che rievocano le brezze rigeneranti del Mediterraneo, culla della nostra civiltà. Briose e dinamiche, si fondono con gli aromi speziati della noce moscata e del pepe nero, che stimolano i sensi. Made in Italy, lusso e voluttà sono richiamati dal cuore della fragranza, fruttato e sensuale, dedicato alla macchia mediterranea: una fioritura di rosa, mughetto, ribes nero, con note di gelsomino e pesca.

Ma è la struttura di base, una avvolgente e delicata composizione di muschio bianco, legno di sandalo e vaniglia, a creare un bouquet elegante e distintivo che ci fa sentire accolti, “a casa”. Il legno di sandalo evoca il mistero e la sensualità dei palazzi che per secoli hanno ospitato personalità e celebrità, tra tendaggi e tessuti eleganti, mobili d’antiquariato e marmi pregiati, il muschio bianco offre una sensazione di intimità e accoglienza che si sposa perfettamente con l’atmosfera degli hotel, mentre la vaniglia trasmette una sensazione di benessere e rilassamento, come una carezza, e invita a sostare e riposare nelle residenze Duetorrihotels.