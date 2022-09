Bolletta stratosferica per la Gelateria Fassi: «Come pagarla? Venderò 9mila coppette al mese»

Una bolletta stratosferica che tocca quasi i 20mila euro. A vedersela recapitata Andrea Fassi, dell’omonima e storica gelateria (è nata nel 1880) di via Principe Eugenio all’Esquilino a Roma, che ora a gran voce si unisce al coro degli imprenditori preoccupati e seriamente minacciati dell’aumento dei costi dell’energia.

La bolletta di Andrea Fassi. Fonte: Facebook



L’amaro sfogo via Facebook

«Questa bolletta è l’esempio limpido del venir meno di un patto fondamentale tra stato e imprese. Violenta i miei limiti, il mio ego, la mia onestà, i ragazzi che lavorano con me. E vale per tutti. Polverizza la speranza, inaridisce i desideri. È una goccia densa di tutto quanto ci sia di sbagliato al mondo oggi, della direzione storta di questo presente – scrive su Facebook Fassi, amministratore delegato del Palazzo del freddo e vicepresidente dei locali storici d’Italia della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) - La pagherò, venderemo novemila coppette da due euro al mese solo per pagare la corrente o forse diventerò un influencer su Tik Tok per non pensarci».



Bolletta quadruplicata

La bolletta, come dicevamo, ammonta per la precisione a 17.862,84 euro per il periodo dal 1° al 31 luglio. In pratica, sottolinea l’imprenditore, siamo a oltre il quadruplo di quanto aveva pagato nel 2021 (4.741 euro).



«Questa bolletta è un insulto a tutto quello che ho fatto fino a ora – continua Fassi – Come amministratore delegato del Palazzo del Freddo, come socio fondatore della Scuola di scrittura Genius, unico vero capolavoro dopo mia figlia Amelia, come consigliere Fipe e come vicepresidente dei locali storici d’Italia sempre per Fipe, penso questa bolletta sia un punto a capo per la mia vita e per quella di molti altri».



Nessuna intenzione di chiudere

Ma «no non ho intenzione di chiudere, ma così la situazione diventa insostenibile - spiega l’imprenditore - Il punto è che io questo lavoro non volevo farlo, e così non è più neanche divertente. E io mi annoio subito e quando mi annoio, o forse quando ho paura, distruggo tutto. Ecco, in Italia, a lavorare bene, anche un animo come il mio con energie infinite si annoia e ha paura. Per ora reggo, è solo l’ansia che sale, ma non vi mollo: sia mai lasci spazio al gelato all’amatriciana o al sorbetto di funghi porcini o, peggio ancora, a quelle poltiglie scolorite e gonfie».