Dopo 70 anni chiude la pasticceria da Augusto a Camponogara: mancano i giovani

La pasticceria da Augusto di Camponogara (Ve) chiude i battenti. Ad annunciarlo i titolari in un post su Facebook in cui si legge: «Cari clienti e amici, dopo 70 anni di attività la Pasticceria Augusto si congenda. Vi informiamo che l'ultimo giorno di apertura è martedì 20 settembre (solo mattino). Vi ringraziamo per l'affetto dimostratoci in tutti questi anni. Susanna, Valter, Silvana e tutti i collaboratori della pasticceria Da Augusto.

Un'immagine dalla profilo Facebook della pasticceria da Augusto di Camponogara (Ve)

Ora la pensione

«Abbiamo visto il paese trasformarsi, ora la pensione. Mancano i giovani» - hanno dichiarato i titolari a un quotidiano locale. Su Facebook, sotto il post dei titolari, si sono aggiunti i commenti dei clienti che hanno ringraziato per la qualità dei prodotti e la professionalità. «Grazie per questi 70 anni di attività e di bontà che ho trovato nei vostri prodotti. La pastina con le codette colorate resterà tra i ricordi più belli della mia infanzia» - si legge nei commenti. E ancora: «Ci mancherete moltissimo...la vostra era una magnifica pasticceria, una pasticceria che al giorno d'oggi non è più facile trovare, con prodotti classici e molto buoni...Buon proseguimento».