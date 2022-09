Gli hotel di lusso nel post Covid: “Si riparte da spazi, esperienze e servizi”

È in atto un periodo di grande cambiamento per il settore alberghiero del lusso. È stato infatti particolarmente influezato dall'ultima emergenza pandemica che ha mutato prospettive, visioni, flussi turistici e generato nuovi trend. Se ne è parlato in occasione di Luxury hospitality Conference. All'evento, andato in scena a Milano presso gli spazi dell'Nh Hotels a Milano City Life, è intervenuta anche Ludovica Rocchi, brand director di R Collection Hotels in occasione della conferenza "Lusso e ospitalità: visioni, trend e prospettive". Rocchi ha risposto ai questi del moderatore dell'incontro Giorgio Ribaudo, managing director di Thrends, società di ricerca e business intelligence con competenze chiave, dati delicati e approfondimenti del settore nel turismo e nell'ospitalità.

Ludovica Rocchi, brand director di R Collecion Hotels

Quali sono state le tendenze emerse dopo la pandemia nel settore del lusso e dell'ospitalità?

Abbiamo notato anzitutto che la clientela predilige sempre più soggiorni last minute, ma più lunghi. Ora si tende a soggiornare mediamente 4 notti. Un altra tendenza è legata al modo in cui vendiamo le nostre proposte; tra i nostri ospiti si sente sempre più il bisogno di esperienzialità e quindi di cosa il territorio o la struttura è in grado di offrire oltre ai tradizionali soggiorni. Per per questo motivo abbiamo incrementato le figure professionali dedicate a questo tipo di esigenze.

Quanto è diventata importante la digitalizzazione?

Il nostro settore, come altri del resto è diventato sempre più aperto al digitale. La clientela è smart e young e per intercettarla abbiamo incrementato la nostra presenza sui canali social. Siamo presenti sui social e abbiamo ovviamente un portale dedicato ai nostri alberghi. Investire nella comunicazione significa essere capaci di raccontare la nostra esperienza, il nostro vissuto, la nostra identità.

Nel 2022 che tipo di flussi di visitatori avete avuto?

I mercati più interessanti quest’anno riguardano gli Usa, il Canada, l'Europa e l'Italia. I nostri connazionali sembrano aver "riscoperto" il nostro Paese, mentre per il 2023 puntiamo su India e Medio Oriente.

Ludovica Rocchi alla Luxury Hospitality Conference

I clienti prediligono ancora gli spazi esterni?

Sì, li abbiamo percepiti come una sorta di eredità post-pandemica; sono luoghi di estrema importanza per tutta la nostra clientela, specialmente durante la bella stagione. Di fatti abbiamo cercato di fare una serie di investimenti per valorizzare i nostri ambienti esterni. Per esempio, abbiamo ampliando le aree giardino e inserendo alcune vasche jacuzzi che vanno ad aggiungersi all'offerta delle nostre Spa interne e dei relativi centri benessere.

Come sta vivendo il settore la recente crisi inflazionistica ed energetica?

Le tariffe sono cresciute, ma la domanda si è dimostrata completamente insensibile al prezzo. Da questo punto di vista il nostro settore sta vivendo un momento speciale.