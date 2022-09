Dalla carrozza ristorante al rifugio: in Svizzera per Swisstainable Veggie Day

In occasione della Giornata mondiale vegetariana del 1° ottobre, si celebra in Svizzera il primo Swisstainable Veggie Day. Oltre 1.200 ristoranti svizzeri offrono ai loro ospiti piatti gustosi, con verdure autoctone e di stagione, per promuovere la biodiversità e un consumo più sostenibile. La cucina vegetariana apporta una serie di benefici ed è molto sostenibile. I cibi vegetariani generano una quantità di CO2 chiaramente inferiore, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi climatici. Questo si sposa perfettamente con il manifesto Swisstainable che promuove un turismo più rispettoso dell’ambiente. L’iniziativa, nata in collaborazione con HotellerieSuisse, GastroSuisse e Planted, valorizza le verdure di stagione e locali: i ristoranti propongono menu vegetariani creativi per dimostrare ai commensali che le verdure prodotte sul territorio sono più di un semplice accompagnamento e che le alternative vegetali alla carne hanno un ottimo sapore.

Piatti tradizionali come la raclette sono vegetariani



Un’offerta ampia e diversificata

La diversità dei menu che verranno serviti in questa giornata riflette l’ampia offerta gastronomica della Svizzera, che spazia dai ristoranti stellati alle steakhouse, dai locali urbani alla moda alle tradizionali baite di montagna: in tutto più di 1.200 strutture.



Menu vegetariani in carrozza e sui voli

Anche chi viaggia può aderire al Veggie Day: menu vegetariani vengono serviti nelle carrozze ristorante delle Ferrovie Federali Svizzere o sui voli operati da Swiss International Air Lines (Swiss) e Edelweiss.



Il Veggie Day non è solo una giornata dimostrativa. L’obiettivo è incoraggiare i ristoratori e gli chef a includere nei loro menu un’offerta più ampia e diversificata di piatti vegetariani durante tutto l’anno e a organizzare in proprio altri Veggie Day. «Vogliamo andare incontro ai gusti di una clientela più ampia - afferma Dejan Savic, amministratore delegato di The Steakrestaurant - Grillrestaurant a Lachen - Forse i nostri piatti vegetariani ispireranno le persone a provare qualcosa di nuovo e a pensare a una dieta equilibrata con un consumo maggiore di verdure. Per il 1° ottobre abbiamo preparato un menu vegetariano con antipasti e piatti, oltre a una selezione di dessert vegani».



Swiss, Edelweiss e altri grandi operatori a bordo

Per la compagnia aerea Swiss, la partecipazione al Veggie Day è una delle tante misure per la mobilità sostenibile. Il 1° ottobre prevede di offrire solo piatti vegetariani in Business Class (sui voli a corto raggio con pasti caldi a scelta) e ha lanciato una campagna sulla sua Inflight TV per informare i passeggeri. Tra gli altri partecipanti figurano McDonald's con le sue 173 filiali e l'Eth con i suoi 14 ristoranti. Il sostegno arriva anche da Elvetino Ag, società affiliata delle Ffs, che per quindici giorni offrirà nelle carrozze ristorante un menù vegetariano.

Hiltl di Zurigo, il primo ristorante vegetariano al mondo. Foto: Zürich Tourismus Hangar Ent. Group GmbH



Sempre più alto l’interesse per l’alternativa vegetale

L'Ufficio federale dell'agricoltura ha calcolato che nel 2020 la popolazione svizzera ha acquistato il 52% in più di sostituti della carne vegani e vegetariani rispetto all’anno precedente. E le vendite globali di Beyond Meat, leader di mercato americano in questo settore, sono passate da 16,2 milioni di dollari nel 2016 a 464,7 milioni nel 2021 (fonte: statista.com). La crescente domanda globale di opzioni di menu vegetariani è una grande opportunità per la gastronomia svizzera e per la Svizzera come destinazione di viaggio e vacanza. La scena vegetariana è molto vivace. La Svizzera si distingue per avere il primo ristorante vegetariano al mondo (Hiltl di Zurigo, fondato nel 1898), più di 150 ristoranti veggie e vanta grandi chef che si dedicano interamente alla cucina vegetariana.



Piatti svizzeri, interpretati in chiave vegetariana

Piatti tradizionali come la raclette, la fonduta, la torta di verdure vallesana o la polenta ticinese, così come l'immancabile rösti, sono vegetariani. Inoltre, i cuochi svizzeri hanno a disposizione un’ampia gamma di piatti vegetariani di alta qualità.