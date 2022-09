Cercasi “Cavaliere” sulle piste da sci: aperte le candidature per l'area vacanze Rio Pusteria

Sono aperte fino all’8 novembre 2022 le candidature per il ruolo di “Cavaliere” nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria (Bz), in Alto Adige, la professione più originale e cool dell’intero arco Alpino. Le caratteristiche fondamentali del cavaliere? Essere socievole e disponibile, conoscere bene le piste del comprensorio Gitschberg Jochtal, oltre che tutti i punti di interesse della zona come le baite e gli scorci panoramici più suggestivi. A completare il profilo, è necessario parlare fluentemente la lingua italiana, tedesca e inglese.

Il ruolo di Cavaliere è ricercato nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria (Bz), in Alto Adige

Le caratteristiche ideali

Disponibile e gentile, amante della natura e dello sport, ma anche del divertimento e delle persone. Sono queste le caratteristiche ideali che devono contraddistinguere il Cavaliere, curiosa figura in frac che, per l’intera durata della stagione sciistica, quest’anno programmata dal 7 dicembre 2022 al 10 aprile 2023, anima i 55 Km di piste del comprensorio Gitschberg Jochtal nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria. Tra le 11 piste blu, le 9 rosse e le 4 nere, tutte sviluppate a un’altitudine compresa tra i 1400 e i 2500 metri slm tra i Monti di Fundres, non è difficile scorgere il Cavaliere disponibile a fornire informazioni utili a famiglie, bambini e ai visitatori più sportivi che desiderano spingersi nelle zone più avventurose del comprensorio. Il Cavaliere deve, quindi, conoscere precisamente le piste e anche tutte le baite circostanti dove i frequentatori dell’area sciistica possono concedersi una pausa di relax e gusto a base di vin brûlé e piatti tipici della tradizione altoatesina.

Un riferimento importante per bambini e famiglie

Oltre allo spiccato senso dell’orientamento, un punto a favore per il futuro Cavaliere è la conoscenza delle lingue, tra cui l’italiano, il tedesco e l’inglese, per potersi interfacciare con chiunque ne abbia la necessità. Per i bambini e le famiglie, il Cavaliere è indubbiamente un riferimento importante, la persona ideale a cui domandare chiarimenti riguardo le Scuole di Sci e l’attrezzatura sportiva, nonché colui che ha il privilegio di consegnare medaglie, coppe e premi in occasione di eventi e gare di sci.

Per giornate piacevoli e sicure sulla neve

L’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria è meta turistica ideale sia per i giovani sia per le famiglie e i bambini. Dalle sue tre piattaforme panoramiche si ammirano oltre 500 vette e i suoi sentieri, percorsi a piedi o con le ciaspole durante l’inverno, conducono a numerosi rifugi e baite dove potersi rilassare nella natura, respirare l’aria fresca e purissima tipica di queste zone di montagna e gustare piatti tipici della tradizionale cucina altoatesina. Con due scuole di sci certificate, tre asili sulla neve e un GimmyFun Ride con piccole kickers, boxes e curve paraboliche, anche per la stagione invernale ‘22-‘23 che sta per prendere il via, l’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria permette a tutti i suoi visitatori di trascorrere giornate piacevoli e sicure sulla neve.