Turismo, Garavaglia: “Estate da record, oltre il 2019”. E arrivano 10 miliardi contro il caro bollette

Un'estate da record, meglio del 2019. E 10 miliardi in arrivo per combattere il caro energia. Questi in estrema sintesi i contenuti dell'intervento del ministro del Turismo Massimo Garavaglia a 24 Mattino su Radio 24.

Massimo Garavaglia

Estate da record per il turismo: meglio del 2019

«L’estate è andata molto bene infatti il PIL è stato rivisto in aumento da 3.4 a 3.5 dall’Istat - ha sottolineato Garavaglia - La componente che ha fatto crescere di più il PIL è stato proprio il turismo e i servizi. Mancano ancora i dati del terzo trimestre, l’estate, ma è andata decisamente bene con tante realtà che hanno superato i numeri del 2019, che era stato l’anno record per il nostro turismo, quindi si è fatto l’anno record del record. Se teniamo conto che i primi 4 mesi dell’anno c’erano ancora delle chiusure, siamo andati molto bene».

Intervento da 10 miliardi contro il caro energia

«Ci sono degli interventi che sono generali e quelli valgono per tutti ovviamente e lì in proporzione chi ha dei consumi maggiori ha chiaramente un aiuto maggiore - ha aggiunto il ministro - Poi ci sono degli interventi specifici per gli energivori, ad esempio ho proposto d’inserire tra questi gli impianti a fune che per il periodo in cui vanno consumano molta energia giusto per fare un esempio. Oggi pomeriggio alle 15 c’è il decreto e lì si vedrà anche l’importo al quale il Mef sta lavorando per vedere quali sono gli spazi di manovra, che, comunque ci sono dato che il PIL è cresciuto più del previsto nel secondo e terzo trimestre. Spazi di manovra che esistono sia dal punto di vista dell'indebitamento, sia dal punto di vista delle maggiori entrate in particolare dell’Iva nel settore servizi e turismo. L'ordine di grandezza dovrebbe essere intorno ai dieci miliardi».