Fiera di Bologna, Qualitaly presenterà la nuova collaborazione con lo chef Pompili

Marca by BolognaFiere è l'unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove si espongono i prodotti dell’eccellenza italiana a marca del distributore. La fiera è organizzata in collaborazione con Adm, l’Associazione della Distribuzione Moderna. E quest'anno il 18 ed il 19 gennaio, al padiglione 29 (stand A8), Qualitaly presenterà la nuova collaborazione con Lucio Pompili, chef già stellato ed uno dei più attenti al territorio, alla tradizione ed alla qualità. L'obiettivo di Cooperativa Italiana Catering, a cui fa capo Qualitaly, che raggruppa una sessantina di produttori alimentari che vendono a ristoranti prodotti selezionati, di cui Pompili diventa garante e testimonial, è appunto di mettere in mostra al pubblico emiliano, e non, queste eccellenze del Bel Paese.

La fiera di Bologna

La presentazione dell'evento by Lucio Pompili

Ciò che motiva Lucio Pompili per questa nuova sfida è la considerazione di come il cibo sia oggi un problema di sostenibilità (pensiamo solo alla crisi di un ristorante ai vertici mondiali come il Noma di Copenaghen), ma anche, o forse soprattutto di responsabilità di chi propone o lavora il cibo. «Che mangiare sia un atto agricolo, è ormai consolidato - dice il cuoco a Italia a Tavola - Ma è anche un atto di responsabilità per la nostra salute e per il benessere della persona. E chi sono i futuri attori di queste scelte? Sarà il risultato finanziario? O sarà la coscienza e la responsabilità degli operatori? Sono molte domande che hanno però una sola risposta - ha precisato il cuoco. La bellezza salverà il mondo».

Un punto fermoè che «sia stanno perdendo figure casalinghe e professionali atte a preparare il cibo e i prodotti per la sana crescita dei nostri figli», e per questo Pompili richiama 'importanza di avere garanzie e certezze su ciò che si mangia. Ciò vale ovviamente in casa, ma anche e soprattutto, nel fuori casa, sia nelle mense nella ristorazione di base come in quella fine dining. Da qui l'importanza di affidarsi a fornitori selezionati.

Di questo e molto altro, dunque, verrà discusso alla Fiera di Bologna durante l'evento organizzato da Qualitaly.

Lo chef Lucio Pompili

Queste le aziende che fanno capo al marchio Qualitaly:

