Soggiorno negli hotel? Da oggi si può pagare anche a rate

In un periodo di consistente aumento dei costi e contemporaneamente di minore disponibilità di spesa, il tema di agevolare i pagamenti anche attraverso nuovi sistemi digitali e accessibili è diventato un elemento ormai essenziale, in particolare per ciò che riguarda la fascia di età che va tra i 18 ed i 40 anni. E, in questa direzione, nasce e va in porto il nuovo accordo raggiunto tra Scalapay e Federalberghi, che prevede la possibilità di una dilazione dei costi: il progetto di un soggiorno in hotel per la propria vacanza avrà più appeal con la formula che suddivide in tre rate i pagamenti previsti per la sistemazione in albergo. La scelta della struttura ricettiva, da oggi, avrà più peso nella programmazione del viaggio.

L'accordo prevede la possibilità di dilazionare i pagamenti alle strutture

Come funziona?

Da una ricerca Scalapay del 2021 condotta su 10.000 persone, l’84% si dichiarava disposto ad aumentare i giorni di soggiorno se vi fosse stata la possibilità di pagare l’importo totale in tre rate. La nuova partnership tra Scalapay e Federalberghi rappresenta dunque un passo decisamente importante verso un cliente che oggi richiede di prenotare in modo flessibile e rapido, e rappresenta un vantaggio per l’albergatore che avrà la possibilità di ricevere immediatamente la somma totale del soggiorno programmato nella propria struttura. Con questa convenzione, infatti, Federalberghi offre in primis la possibilità per le sue strutture ricettive di cedere il credito - a condizioni agevolate - vantato nei confronti del cliente, mentre l’albergatore potrà ricevere immediatamente l’intero importo, senza dover attendere che il cliente effettui il pagamento delle rate e senza doversi preoccupare di eventuali insoluti.