Ryanair, 12 nuove rotte su Malpensa e Orio per l’estate 2023

Dodici nuove rotte verso località soleggiate come Fiume, Zara e Zante, e città europee come Belfast, Brno e Dusseldorf. Queste sono le novità della compagnia aerea irlandese Ryanair per le sue due basi milanesi di Malpensa e Orio al Serio a partire dall’estate 2023. L'azienda baserà due nuovi aeromobili a Milano (30 in totale) per la stagione calda, con un investimento di ulteriori 200 milioni di dollari, creando oltre 100 nuovi posti di lavoro altamente remunerati per piloti, personale di cabina e ingegneri. Ryanair, tra sei mesi, opererà oltre 2mila voli settimanali da/per Milano nell’estate 2023. Una crescita sostenuta da un investimento di 3 miliardi di dollari negli aeroporti lombardi, con 30 aeromobili basati, trasportando il 4% in più di passeggeri rispetto al pre-Covid.

Dodici nuove rotte per Ryanair a Malpensa e Orio al Serio

La soddisfazione dell'amministratore delegato di Ryanair

Michael O'Leary, ceo della compagnia aerea, ha dichiarato: «In qualità di compagnia numero uno in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo da Milano per l’estate 2023, con 12 rotte verso Fiume, Zara e Zante offrendo ai cittadini/visitatori di Milano ancora più scelta per fantastiche vacanze estive alle tariffe aeree più basse d’Europa - riportano i colleghi di Italpress. Con questo operativo record per il 2023, due aeromobili addizionali basati (30 in totale) che rappresentano un ulteriore investimento di 200 milioni di dollari per Milano, e supportano oltre 1.200 posti di lavoro diretto altamente retribuiti, per piloti ed equipaggi, Ryanair continua a supportare il turismo, i posti di lavoro e le tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia».