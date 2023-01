Accordo tra Saima e Arte Bianca per la prima piattaforma distributiva nazionale

Novanta milioni di euro di fatturato e oltre 300 fra collaboratori e dipendenti: è il nuovo super polo della distribuzione, nei comparti della pasticceria e dei prodotti da forno. A siglare le nozze, la bresciana Arte Bianca e il gruppo campano Saima.

Accordo tra Saima e Arte Bianca



Punto di riferimento nazionale

Le origini del progetto sono lontane; si sono concretizzate di recente perché sempre più spesso i responsabili dei due gruppi hanno ragionato sulla possibilità di costruire un punto di riferimento nazionale per distribuire materie prime di qualità per gelaterie, pasticcerie, fornerie e ristorazione.



Un network nord-sud

Saima ha acquisito una quota di maggioranza della società di via Serenissima, leader nel nord Italia sul fronte della distribuzione, conosciuta (anche e soprattutto) per l'attività che svolge a fianco di Cast Alimenti, scuola di formazione per l'alta cucina. Antonio Alessandrini è amministratore delegato dell'azienda che ha sede a San Marco Evangelista, nel casertano, ed è fra i principali operatori nella distribuzione b2b, ingredienti semilavorati e prodotti finiti nelle regioni del Centro: Lazio, Umbria, Toscana e, naturalmente, nella zona d'origine.



«Il nostro obiettivo è costruire un network nord-sud - ha detto alla stampa locale Gian Paolo Foglio, amministratore delegato di Arte Bianca - capace di produrre sinergie sempre più forti mettendo in comune l'esperienza quarantennale delle due realtà, per fornire non solo servizi eccellenti in qualità di distribuzione, ma anche soluzioni specifiche come consulenti e formatori». Grazie all'operazione, Saima aumenterà significativamente i volumi di fatturato e personale.