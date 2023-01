Bar e ristoranti, nuove aperture in crescita del 4% in due anni

La società di ricerca CGA by NielsenIQ fotografa lo scenario di bar e locali in Italia e attiva il Global Outlet Index, il nuovo strumento di analisi e di misurazione del comparto del fuori casa.

Nello specifico, i dati raccolti rivelano che, dopo mesi di blocchi e restrizioni commerciali dovuti alla pandemia, la consumazione in loco nel nostro Paese prova a riprendersi, con un numero totale di nuove aperture in crescita del 4% tra il 2020 e il 2022. Ad oggi, secondo l’Outlet Index, si contano in Italia più di 328 mila bar, ristoranti ed altri locali (come, per esempio, hotel e spazi ricreativi).

Il numero di locali è cresciuto soprattutto nel centro e nel sud Italia, regioni dove si è registrato un +4% (dal 2020 ad oggi) e che si collocano davanti sia al nord-ovest (+2%) sia al nord-est (+1%).

Nuove aperture di bar e ristoranti nel biennio 2020-2022

Bar in Lombardia, ristoranti nel Lazio e in Abruzzo

Nelle varie zone del nostro Paese ci sono poi sfumature specifiche: i bar sono più diffusi in Lombardia (18.688) rispetto all’Abruzzo (2.820), mentre i ristoranti hanno registrato un incremento nelle nuove aperture soprattutto nel Lazio (18.600) e in Abruzzo (4.407).

Crescono i bar soprattutto in Lombardia

Lo strumento di ricerca utilizzato per raccogliere i dati include tutti i punti vendita in cui è possibile effettuare consumazione in loco, consente di rimanere costantemente aggiornati sull'evoluzione e sulle opportunità del mercato, a maggior ragione in una fase in cui l’inflazione rischia di avere un impatto consistente su aperture e chiusure. Grazie all'aggiornamento con cadenza trimestrale, è possibile conoscere la situazione dei locali in Italia e allo stesso tempo per supportare operatori e fornitori a prendere decisioni consapevoli per lo sviluppo dell’intero comparto.

“L'impatto del Covid-19 e i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori -spiega Alberto Sciacqua, Client Solutions Director per l'Italia- rendono più importante che mai per i fornitori di bevande monitorare gli sviluppi del mercato e CGA by NielsenIQ è orgogliosa di essere di supporto con il nuovo servizio “Outlet Index”.

Crescono i ristoranti al Centro

In combinazione con le nostre ricerche sui comportamenti dei consumatori, il servizio fornisce alle aziende i dati accurati e aggiornati di cui hanno bisogno per individuare i canali migliori e le regioni giuste per la propria crescita. Nel 2023 ci saranno ulteriori cambiamenti, opportunità e sfide significative nella consumazione in loco in Italia e CGA by NielsenIQ sarà qui per aiutare le aziende ad affrontarle tutte".