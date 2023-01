L'aeroporto di Orio al Serio tra i top di gamma nei servizi

L'Aeroporto di Milano-Bergamo "Il Caravaggio" chiude il 2022 confermandosi ai livelli di vertice, realizzando un en-plein sul fronte della qualità dei servizi, secondo una raccolta dati effettuata da Aci World (l'associazione mondiale degli aeroporti). Nell’ultimo trimestre del 2022, le rilevazioni effettuate da ACI World confermano l’apprezzamento dei servizi offerti dall’aeroporto di Milano-Bergamo che mostra un sensibile incremento dei già alti livelli raggiunti nella qualità dei servizi e degli spazi sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

L'interno dello scalo bergamasco di Orio al Serio

La periodica indagine sull’indice di gradimento manifestato dell’utenza aeroportuale, che rientra nel programma Asq di Airports Council International (Aci) World e coinvolge circa 300 tra i più importanti aeroporti a livello mondiale, evidenzia per lo scalo bergamasco un grado di soddisfazione globale di 4,6 (su un massimo di 5) contro un valore medio mondiale di 4,3 ed un valore medio italiano di 4,2. I valori di riferimento premiano lo scalo nel suo complesso con incremento del gradimento di cinque punti percentuali rispetto al trimestre precedente facendolo emergere ancora di più nel contesto del trasporto aereo internazionale che rivela una conferma del livello di soddisfazione del trimestre precedente.

Grande soddisfazione dei passeggeri

I passeggeri dello scalo orobico esprimono la soddisfazione massima per i servizi business (4,8), la più elevata in Italia, ma premiano in modo considerevole anche l’agevole accessibilità allo scalo (4,7), la chiarezza della segnaletica (4,7), la fruizione degli spazi all’interno del terminal (4,4) insieme a comfort e pulizia (4,4), di assoluto rilievo inoltre il gradimento della professionalità e disponibilità del personale dei servizi di assistenza (4,6). Il buon rapporto qualità prezzo dell’offerta degli esercizi commerciali e di ristorazione viene sottolineato infine dai passeggeri con il massimo punteggio italiano (4,4).

Gli eccellenti risultati sopra descritti confermano l’attenzione posta dallo scalo di Milano Bergamo alla soddisfazione delle esigenze dei propri clienti che si caratterizzano per la loro giovane età (il 72% di loro ha meno di 45 anni), l’elevata conoscenza degli strumenti informatici e di internet (il 95% utilizza internet per la prenotazione del viaggio aereo ed effettua il web check-in), l’importante ricorso a mezzi di trasporto pubblici per raggiungere l’aeroporto (circa il 40%) e motivazioni del viaggio aereo alternativamente turistiche (il 60%), di lavoro/personali e famigliari (40%).

Un'attenzione al cliente "premiata" anche da Ryanair

Dodici nuove rotte verso località soleggiate come Fiume, Zara e Zante, e città europee come Belfast, Brno e Dusseldorf. Queste sono le novità della compagnia aerea irlandese Ryanair per le sue due basi milanesi di Malpensa e Orio al Serio a partire dall’estate 2023. L'azienda baserà due nuovi aeromobili a Milano (30 in totale) per la stagione calda, con un investimento di ulteriori 200 milioni di dollari, creando oltre 100 nuovi posti di lavoro altamente remunerati per piloti, personale di cabina e ingegneri. Ryanair, tra sei mesi, opererà oltre 2mila voli settimanali da/per Milano nell’estate 2023. Una crescita sostenuta da un investimento di 3 miliardi di dollari negli aeroporti lombardi, con 30 aeromobili basati, trasportando il 4% in più di passeggeri rispetto al pre-Covid.