Cenone di Capodanno finisce in maxi-rissa. In 50 scappano senza pagare

Cenone di Capodanno finisce in una vera e propria maxi-rissa in un ristorante di Roccaraso, in provincia de L'Aquila. Un violento litigio scoppiato al tavolo di una comitiva proveniente dalla Campania ha coinvolto 50 clienti che sono poi scappati senza pagare.

Rissa al cenone di Capodanno

Da un litigio a calci e pugni

I membri più giovani del gruppo, proveniente dalle province di Caserta e Napoli, avrebbero iniziato ad avere un vivace diverbio, degenerato velocemente in insulti e aggressioni fisiche. Intervenuti per interrompere la rissa, scoppiata davanti agli altri clienti del locale, la titolare e tre camerieri che non solo non sono riusciti nel tentativo, ma hanno anche accusato ferite e contusioni giudicate guaribili in sette giorni.

La fuga senza pagare prima dell'arrivo dei carabinieri

Al termine della rissa la comitiva si è pure allontana senza pagare, prima dell'arrivo dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castel di Sangro sulle tracce dei responsabili grazie al numero di cellulare usato per la prenotazione e alle immagini del sistema di videosorveglianza.