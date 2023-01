Air India, in arrivo voli diretti Milano Malpensa-Delhi

Dopo la pausa Covid si riparte. Il legame aereo Milano-Delhi riprende letteralmente il volo. Con lo slogan “Say Ciao to India” Air India ha annunciato a Milano la ripresa delle destinazioni.

Con Air India Milano Malpensa-Delhi quattro volte alla settimana con voli diretti

Connessioni con tutti i voli con destinazione est e sud est asiatico

«Dopo tre anni di no flights – ha spiegato Nalin Bhatnagar, general manager commerciale della compagnia di bandiera – dal 1 febbraio le due città saranno collegate con quattro voli diretti alla settimana con vettori B787-8. Tre, invece, i voli da e per Vienna e Copenhagen. Molteplici e vantaggi del collegamento Malpensa-Delhi. Innanzitutto la durata del viaggio, solo otto ore. Ma anche l’arrivo a destinazione in orari utili: Milano alle 18,30 e Delhi alle 8,00, in modo da garantire una piena giornata di lavoro. Per non parlare delle agevoli connessioni con tutti i voli con destinazione est e sud est asiatico e Australia. Non ultima, la calda ospitalità e la raffinata cucina indiana servita a bordo». Ne sono stati testimonianza i piatti proposti al ristorante Shiva di Milano nel corso dell’incontro con Air India.

Nalin Bhatnagar

Allo studio il collegamento Milano-Mumbai

In progetto, come è stato sottolineato dal Consolato di Milano, «il collegamento diretto tra il capoluogo lombardo e Mumbai, le due capitali commerciali. Un’importante unione tra Italia e India».