ElBulli “archivia” il molecolare e diventa museo

Se la crisi della ristorazione super stellata è in atto, in qualche modo anche i super chef dovranno campare. Al di là della battuta, tutti attendono con ansia la ricomparsa sugli schermi del cuoco catalano Ferran Adrià per ElBulli Foundation, che a giugno 2023 aprirà El Bulli 1846, uno spazio a metà tra la mostra e il laboratorio. Attenzione: non un ristorante, nonostante sorga proprio negli spazi del vecchio ElBulli, in Calle Montjou, sulla Costa Brava. E per entrare bisognerà pagare un biglietto.

Ferran Adrià

Presto la prevendita online

Ma come riporta, la testata spagnola Gastroeconomy online, al momento non si conosce né il prezzo del biglietto né il sistema di accesso, anche se a breve dovrebbe partire la prevendita.

Gli obiettivi del progetto

In ogni caso la conversione da ristorante ElBulli, regno dello chef portabandiera della cucina molecolare, all'archivio-spazio museale, aveva preso il via nel 2011, anno di chiusura del celebre ristorante.

Tre gli obiettivi di tale volontà:

conservare l’ eredità del locale di Ferran Adrià ,

, promuovere l’ innovazione

creare contenuti di qualità in ambito gastronomico.



«Uno spazio in cui vogliamo condividere la nostra triplice missione: salvaguardare l'eredità di ElBulli, promuovere un atteggiamento innovativo e generare contenuti di qualità sul restauro gastronomico, attraverso diversi progetti ADN Bulli» ha precisato il team Adrià attraverso i loro social network, presentando il progetto sullo schermo del palco principale del congresso Madrid Fusión.