Evok punta sull'Italia: Nolinski a Venezia, Brach a Roma

Evok, il gruppo francese dell'accoglienza di lusso nato nel 2014, ha sei brand (Nolinski, Brach, Sinner, Cour des Vosges, Hameau de la Voliere e Palais Royal Restaurant) e sembra aver deciso di puntare forte sull'Italia. Per l'estate 2023 aprirà infatti a Venezia il primo hotel Nolinski italiano, mentre nel 2025 Evok dovrebbe aprire a Roma, ma con il marchio Brach.

L'eleganza di Nolinski a Parigi. Anche Venezia ricalcherà lo stesso modello

Nolinski a Venezia: Evok sceglie l'Italia

Il progetto di Venezia, che dovrebbe vedere la luce a giugno 2023, sta ormai prendendo forma in calle larga XXII Marzo. Nei giorni scorsi è arrivata la nomina a direttore generale del nuovo Nolinski per Alessandro Caristo, che ora avrà il compito di creare la nuova squadra di lavoro. Evok ha già investito sulla struttura quasi 70 milioni di euro e punta, per il primo anno, a ricavarne 18.

Non si tratta comunque dell'unico investimento italiano del gruppo, che vuole crescere anche fuori dai confini francesi. «Sicuramente l’Italia per noi è fondamentale. In futuro prevediamo di aprire in altre città, come Firenze, Milano e il Lago di Como. Magari a Firenze, per i valori che incarna, vedrei bene un Nolinski, mentre a Milano potremmo portare il brand Sinner», ha spiegato Emmanuel Sauvage, direttore generale del gruppo, a Pambianco.