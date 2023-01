L'Hotel Botticelli acquisito da Icon Collection

Un edificio storico con il fascino dell'antico palazzo e una posizione strategica: in pieno centro a Firenze, a 500 metri da Piazza del Duomo e vicino a tutti i principali monumenti e musei. Hotel Botticelli, indirizzo noto dell’ospitalità fiorentina, sta per evolversi grazie ad una profonda ristrutturazione e rinnovamento di immagine a cura del Gruppo Icon Collection, società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri che sovrintende a diverse strutture toscane di pregio e che lo ha acquisito. L’Hotel Botticelli conserverà il fascino rinascimentale identitario dato dal palazzo rinascimentale che lo ospita, ma si rinnoverà completamente all’interno, con una diversa suddivisione e décor degli spazi, l’aggiunta di servizi moderni e di lusso come Spa Suite e ristorazione di nicchia e una profonda modernizzazione all’insegna della sostenibilità, tema molto caro al gruppo. Ecco come racconta la sua evoluzione e la nuova identità Federico Ficcanterri socio di Icon insieme al cugino Riccardo Ficcanterri.

Federico Ficcanterri

Il cambiamento nelle parole di Federico Ficcanterri

Cosa vi ha spinto all'acquisizione dell’hotel e in cosa ritenete che il Botticelli combaci con la filosofia di Icon?

L'Hotel Botticelli è in linea con la filosofia di Icon Collection perché abbiamo visto potenzialità di crescita. Come imprenditori sogniamo tutti i giorni la crescita delle nostre aziende, il mondo dell'ospitalità ci ha fatto innamorare e pensiamo che le strutture alberghiere siano ambasciatrici dei nostri territori e delle nostre tradizioni. L'hotel è l’occasione per un imprenditore appassionato di poter dare un'opportunità di lavoro e un'esperienza di vita a chi viene a lavorare con noi. Siamo partiti ed eravamo pochi e con l'acquisizione del Botticelli arriviamo a più di 300 risorse umane che collaborano con noi nel cercare di dare un’ospitalità d'eccellenza.



Quali potenzialità vede nell'Hotel Botticelli: che cambiamenti saranno apportati con la ristrutturazione?

La più grande potenzialità dell'Hotel Botticelli è che è situato nel centro di una delle città più belle del mondo. La location per una struttura ricettiva è uno dei primi requisiti da valutare e di valore. I cambiamenti saranno radicali: diminuiranno il numero delle camere per dar modo di creare delle camere più grandi e soprattutto vogliamo fare delle Suite Spa.



Chi seguirà il progetto e quando inizieranno i lavori?

I lavori sono seguiti dallo studio d'architettura Q-Bic: Architetti fiorentini con conoscenza dell'architettura fiorentina e con l'esperienza di progetti di grande rilievo. Il sapore del nuovo hotel deve essere di livello internazionale senza dimenticare la tradizione e la storia di Firenze. Al momento è finito lo studio, la fase di progettazione. Inizia a breve l'iter burocratico: il palazzo è tutto vincolato dalla Soprintendenza.

Firenze: città d'arte e cultura

L'hotel sarà svuotato e rifatto interamente. La protagonista diventerà la hall e la ristorazione di alta qualità che ad oggi è mancante. Sarà una ristorazione di nicchia e con tanta privacy nell'assaporare e ricordare l'esperienza di chi vivrà con noi certi momenti.Il claim dell'hotel sarà come sempre passione per l'accoglienza. L'unica cosa che conta per noi è l'eccellenza dell'esperienza e la bellezza. È una caratteristica che contraddistingue tutte le nostre strutture. Il punto di forza resterà come sempre avere idee chiare da condividere con tutti i nostri collaboratori in modo che anche loro si sentano ospiti e ambasciatori dell’Hotel Botticelli.Gli obiettivi sono: diventare un Boutique Hotel iconico e apportare valore esperienziale nel settore Hospitality della città di Firenze.Essere nel centro di Firenze sicuramente dà un grande vantaggio competitivo. Nel futuro gli ospiti sceglieranno l'Hotel Botticelli perché sarà un hotel innovativo che guarda non solo ad un’accoglienza di altissima qualità ma anche all'ambiente, alla sostenibilità e tanto altro. Stiamo lavorando per far in modo che a fine ristrutturazione la struttura possa essere certificata LEED di livello Gold e WELL livello Silver.Certamente l'Hotel Botticelli risponderà a tutti i requisiti a cui già oggi rispondono le nostre strutture. Il target sarà quello del lusso che piace a noi: quello in cui l'ospite decide cosa fare e quando farlo. Ci piace definire il lusso come la possibilità per l'ospite di scegliere, di ottenere senza chiedere, un lusso sobrio, di sostanza e non ostentato.Abbiamo tanti cassetti e pieni di sogni. Vogliamo collegare tutte le strutture e la nostra società di consulenza alberghiera con un nome comune di gruppo. Inoltre vogliamo dare ad ogni struttura un'Enciclopedia dell'accoglienza che riassuma quello in cui crediamo e vogliamo dare ai nostri ospiti interni ed esterni. Creare un'enciclopedia da dare ai direttori e i capi servizio sicuramente rende più facile l'inserimento di una nuova risorsa umana nel nostro mondo lavorativo e permette di dare meno disservizi ad un ospite che decide di passare il suo tempo di vacanza con noi. La nostra enciclopedia sarà in linea con quelle che sono le credenze nostre come proprietà e sarà condivisa con tutti i nostri collaboratori. Negli ultimi due anni abbiamo aperto 2 hotel e abbiamo in cantiere la riqualificazione e l'ampliamento del Park Hotel Marinetta e del Relais Antico Podere San Francesco che è già iniziata. Sicuramente non dimentichiamo la voglia di crescere nel numero di strutture visto che ci ha sempre contraddistinto. Nei nostri primi 30 anni di lavoro nell'hotellerie, partendo da zero strutture ricettive e senza esperienza, siamo riusciti ad oggi a creare cinque strutture ricettive e una società di consulenza alberghiera. Pertanto un altro nostro motto che abbiamo ereditato dal nostro primo direttore è “Più siamo e più ci divertiamo”.