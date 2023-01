Air France promuove con i suoi chef la ristorazione transalpina nel 2023

Nel 2023, 17 talentuosi chef che promuovono l'eccellenza francese si alterneranno per firmare piatti eccezionali nelle cabine La Première e Business e nelle lounge degli aeroporti nei prossimi mesi. Unica compagnia aerea a collaborare con così tanti nomi illustri del mondo della cucina, Air France riafferma più che mai il suo ruolo di ambasciatore dell'alta ristorazione francese nel mondo. Air France elabora questi menu con l'aiuto di alcuni dei più prestigiosi chef e con l'esperienza del suo partner di catering, Servair, leader mondiale nella ristorazione a bordo e del suo Studio culinario.

Il servizio a bordo di Air France

A bordo dei voli a lungo raggio in partenza da Parigi, gli chef stellati francesi Arnaud Lallement, Régis Marcon, Anne-Sophie Pic, Emmanuel Renaut e Michel Roth si alterneranno quest'anno per firmare piatti esclusivi per Air France nei menu delle cabine La Première e Business. Per la prima volta, anche Mauro Colagreco e Thierry Marx contribuiranno con le loro competenze uniche a questa eccezionale squadra di chef. Con composizioni vegetariane, carni bianche e rosse francesi e pesce proveniente da pesca sostenibile, tutti gli chef si impegnano a valorizzare i prodotti locali delle loro regioni francesi e a condividere il loro patrimonio e la loro passione culinaria.

Continua la collaborazione con lo chef tre stelle Michelin, JulienRoyer

Nelle suite La Première, le cabine di viaggio più esclusive della compagnia, i pasticceri Meilleur Ouvrier de France Philippe Urraca e, per la prima volta, Angelo Musa daranno un tocco elegante e dolce ai menu di questa cabina, degno dei migliori ristoranti. Air France continua inoltre a proporre menu firmati dai migliori chef francesi sui voli a lungoraggio in partenza dagli aeroporti di tutto il mondo. La compagnia continua a collaborare con lo chef tre stelle Michelin Julien Royer nelle cabine La Première e Business in partenza da Singapore. Originario dell'Alvernia, Julien Royer è alla guida dei ristoranti Odette e Claudine a Singapore

In partenza dall'Isola della Riunione, nella cabina Business, i menu sono firmati dallo chef Jofrane Dailly, originario dell'Isola della Riunione, che lavora al Diana Dea Lodge di Sainte-Anne. Nel 2023, Air France offrirà menu firmati dallo chef Olivier Perret sui voli in partenza dalle destinazioni di Air France in Canada (Montreal, Toronto, Quebec e Vancouver). Si concentrerà sull'offerta di gastronomia francese con ingredienti freschi per i menu in cabina Business. Originario della Borgogna, lo chef presiede anche il ristorante Le Renoir del Sofitel Montréal Le Carré Doré

Sviluppare le partnership per le partenze dai Caraibi francesi, dagli Stati Uniti e dal Giappone

Air France intende sviluppare ulteriormente la partnership con questi eccezionali chef d'autore, in particolare per le partenze dai Caraibi francesi, dagli Stati Uniti e dal Giappone. Sulla rete di medio raggio, nella cabina Business, lo chef aziendale di Servair François Adamski, Meilleur Ouvrier de France e vincitore del Bocuse d'Or, firma i piatti del pranzo o della cena serviti a bordo tutto l'anno. Air France collabora anche con diversi chef nelle lounge degli aeroporti parigini. A Paris- Charles de Gaulle, i team di Alain Ducasse hanno creato i piatti per la lounge Air France La Première. E nelle altre lounge situate nel terminal 2 E (padiglioni K, L e M), Ducasse Paris presenta regolarmente nuovi piatti da gustare tra l'intera offerta.

La lounge area di Air France all'aeroporto di Parigi

Nella lounge situata nel terminal 2F, François Adamski collabora con chef di talento per firmare menu innovativi e stagionali. Seguendo le orme di Chloé Charles, Amandine Chaignot illustrerà il suo talento ai clienti della compagnia. A Parigi-Orly, Guy Martin, abituato a firmare i menu serviti a bordo dei voli Air France, firmerà per la prima volta un piatto offerto nella lounge a lungo raggio di Orly. Infine, nella lounge a corto raggio di Orly 2, i clienti potranno continuare a gustare i dolci di pasta choux firmati dal pasticcere Philippe Urraca.