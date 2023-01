Bocuse d’Or Europe 2024, la conferma: il 19 e 20 marzo in Norvegia

L’edizione 2024 del Bocuse d’Or Europe 2024 si terrà, come vi avevamo anticipato, in Norvegia, e più precisamente il 19 e 20 marzo, nella cittadina di Trondheim.

Negli ultimi anni la città, che sorge su un fiordo nell’area centrale del Paese e conta oltre 180.000 abitanti, si è trasformata in una meta di grande interesse per la cucina e può fregiarsi anche di tre ristoranti stellati sulla guida Michelin.

La cittadina di Trondheim, in Norvegia

La squadra italiana al lavoro

Nel frattempo, prosegue la preparazione delle quattro squadre che il 19 febbraio, durante i Campionati della cucina italiana della Fic- Federazione Italiana Cuochi, si contenderanno il posto per partecipare alla finale europea del concorso. L’Italia non parteciperà invece al Bocuse d’Or 2023 (quello che si terrà a Lione il 22 e 23 gennaio) per prepararsi al meglio per l’edizione 2025, a Lione.

Le squadre italiane

Il percorso

A preparare le squadre saranno la Bocuse d’Or Italy Academy, diretta da Luciano Tona, con Enrico Crippa presidente e Carlo Cracco vicepresidente, e la Federazione Italiana Cuochi, guidata dal presidente Rocco Pozzulo. Obiettivo, portare alla finale mondiale di Lione un’equipe preparata e in grado di promuovere la cucina, la biodiversità gastronomica italiana e di valorizzare l’intera categoria professionale.

Le formazioni in gara

Gomez: Marcelino Gomez (chef candidato), Benjamin Sørensen (commis), Fernando Lo Coco (coach). Nunziata: Francesco Nunziata (chef candidato), Samuele Scaltriti (commis), Francesco Nunziata (coach). Miccoli: Fabiana Miccoli (chef candidata), Luca Bottero (commis), Kevin Vuabourg (coach). D’Errico: Francesco D’Errico (chef candidato), Andrea Sarace (commis), Stefano Bongiovanni (coach).