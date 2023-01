Il sushi di Basara si paga anche in Ttu Coin

È il principio delle miglia capitalizzate volo su volo che ti permette di viaggiare gratis o con uno sconto sul prezzo del biglietto pieno. Dai cieli alla tavola, passando per il digitale, il risultato non cambia. Grazie all’accordo tra Basara, catena di ristoranti giapponesi presente in Italia, e il social network TaTaTu, alla cassa si può pagare parte del conto in euro e in Ttu Coin, il “portafoglio digitale” che gli utenti accumulano gratuitamente sulla piattaforma. È sufficiente mostrare il QR Code del proprio account di TaTaTu in tutti i punti Basara presenti a Milano, Bologna e Venezia.

Marco Giapponese e Andrea Iervolino

Un’economia circolare che entra in un’economia vera

«La sharing economy dei dati rappresenta un modello di business sostenibile – ha spiegato Andrea Iervolino, ideatore di TaTaTu, nel corso della presentazione del progetto presso il Basara Sushi di via Washington di Milano – Si tratta della creazione di un valore in una comunità. Si dà vita a un’economia circolare che entra in un’economia vera. Portiamo le persone dal digitale a un’esperienza fisica». In pratica, più tempo si passa su TaTaTu più valore si crea. Anche un valore culturale diventando cliente di Basara.

L'innovativo metodo di pagamento nei Basara di Milano, Bologna e Venezia

L'utente del social viene ripagato a tavola

«A livello di ristorazione – ha sottolineato Marco Giapponese, ceo di Basara – siamo i primi in Italia a utilizzare questo sistema. Basara è un gruppo che ha fatto dell'innovazione tecnologica uno dei suoi punti fermi sin dall'inizio, approcciando il mercato con una piattaforma e-commerce proprietaria per il servizio delivery e take-away e per l’analisi del dato, per garantire una sushi experience sempre più personalizzata e di altissimo livello, raggiungendo percentuali di clienti recurring che sfiorano il 90% dopo la prima esperienza presso uno dei nostri ristoranti. Clientela che ritorna periodicamente, anche una volta a settimana. Questo accordo con TaTaTu è la dimostrazione di come un’idea originale, che eleva all'ennesima potenza la sharing economy applicata al social, sfoci alla fine di un percorso dove l'utente si sente ripagato con prodotti di eccellenza, come in questo caso quelli offerti da Basara».

Marco Giapponese. Imminente l'apertura di un ristorante Basara a Lugano

Il "mi piace" fa guadagnare

TaTaTu è la prima applicazione di social media e intrattenimento che premia gli utenti per il valore che contribuiscono a generare trascorrendo del tempo sulla piattaforma. Si incassano Ttu Coin per la visualizzazione di contenuti e per le interazioni sui social media. Si può guadagnare ancora di più quando qualcuno mette "mi piace", commenta, visualizza o condivide un post o quando gli utenti invitano un amico. I premi possono essere riscattati facendo offerte alle aste per vincere prodotti ed esperienze esclusive sul sito di e-commerce di TaTaTu e anche in luoghi fisici attraverso commercianti affiliati.