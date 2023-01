Il Piemonte vola negli Usa per raccontare le sue eccellenze enogastronomiche

Nei giorni scorsi, negli Stati Uniti, si è conclusa la mission «A Taste of Piedmont», evento di promozione e valorizzazione dell’enogastronomia piemontese, promosso dalla regione di riferimento, in collaborazione con Visit Piemonte, su ideazione e organizzazione dell’Accademia di Alta Cucina e Pasticceria IFSE e patrocinato da ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo). Giunto alla sua quinta edizione, l’evento si è svolto negli States dal 4 al 9 dicembre 2022, in due esclusive location: il Four Seasons Hotel Chicago, in lllinois, e il Four Seasons Resort all'interno del Walt Disney World Resort di Orlando, in Florida.



«A Taste of Piedmont» ha presentato la regione del nord Italia alla platea statunitense come polo internazionale di primo piano per l’enogastronomia, rafforzando la valorizzazione e promozione in chiave turistica di un patrimonio agroalimentare e culturale squisitamente unico. Un ricco palinsesto di incontri e proiezioni video, degustazioni, lezioni e cene ha offerto agli ospiti l’occasione di conoscere una antica e illustre tradizione che si esprime nell’inimitabile qualità dei prodotti e nell’alto profilo professionale degli operatori piemontesi. Dal 3 al 10 dicembre, inoltre, entrambe le location di Chicago e Orlando hanno proposto nei propri ristoranti menù a tema Piemonte per un viaggio nella cultura del cibo e del vino all’insegna della miglior esperienza italiana

Lo Chef e Sommelier IFSE Ugo Mura durante la lezione allo staff del Four Seasons Resort di Orlando

I protagonisti ed i momenti salienti

Hanno preso parte ai due eventi il Direttore Generale dell’Accademia di Alta Cucina e Pasticceria IFSE, Raffaele Trovato, lo Chef e Wine Expert Ugo Mura, gli chef piemontesi del ristorante La Credenza di San Maurizio Canavese, una stella Michelin: lo Chef Patron Giovanni Grasso e lo Chef lvan Onorato. Presenti in loco inoltre l'Executive Chef del Four Seasons Hotel di Chicago, Tristan Baker e Fabrizio Schenardi, Executive Chef del Four Seasons Resort di Orlando, co-fondatore insieme a Raffaele Trovato del format «A Taste of Piedmont».

gestita dagli chef Giovanni Grasso e Ivan Onorato del ristorante stellato La Credenza,e del. Rilevante anche l’incontro con il Console d’Italia, che ha accolto la delegazione italiana presso il Consolato Generale d’Italia - Chicago. Immancabile inoltre la presenza agli eventi di Orlando della Console Onoraria d’Italia a Orlando,e del vice presidente regionale e general manager del Four Seasons Resort,, ormai ospiti affezionati dalle scorse edizioni. Durante tutti gli eventi non sono mancati momenti promozionali della, con la proiezione di video e racconti sul Piemonte, seguiti da specialità enogastronomiche presentate in degustazioni, lezioni e cene sempre con finalità formativa. Molto apprezzato dagli ospiti è stato il contatto diretto con gli chef ed esperti intervenuti durante gli incontri, che hanno raccontato i prodotti e il territorio in modo unico e coinvolgente.

La Console Onoraria d'Italia a Orlando, avv. Antonella Brancaccio, con lo chef patron Giovanni Grasso del Ristorante La Credenza di San Maurizio Canavese, una stella Michelin, il direttore generale IFSE Raffaele Trovato, e l'Executive Chef del Four Seasons Resort di Orlando Fabrizio Schenardi alla conferenza stampa di presentazione dell'evento presso il Four Seasons Resort di Orlando

La Truffle Dinner

Notevole inoltre il riscontro della ormai tradizionale Industry night, un momento dedicato a importatori, ristoratori e giornalisti per conoscere e degustare i prodotti protagonisti dell’evento. Infine, a chiudere gli eventi, l’attesissima Truffle Dinner, la cena a tema tartufo a cura degli chef Giovanni Grasso e Ivan Onorato del ristorante La Credenza, in abbinamento ai vini piemontesi: una serata molto apprezzata dai partecipanti, che hanno potuto svolgere un viaggio culinario unico alla scoperta del pregiatissimo tartufo, utilizzato dalla prima all’ultima portata in modo originale e raccontato dagli chef piemontesi. Con il sostegno della Regione Piemonte attraverso Visit Piemonte (la società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte, che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio), «A Taste of Piedmont» ha ancora una volta promosso e favorito la conoscenza della destinazione Piemonte al pubblico statunitense, conquistato dalla diversificata offerta di un territorio dalle inedite risorse.