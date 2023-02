Aggressioni e alcol ai minori: La Capannina chiusa per dieci giorni

Serrande chiuse per 10 giorni per lo storico locale La Capannina di Forte dei Marmi (Lu). Il questore di Lucca, Dario Sallustio, ha firmato il provvedimento di sospensione dell'attività a causa di "gravi fatti che si sono verificati all'interno del pubblico esercizio, quali aggressioni e somministrazione di alcol ai minori".

La Capannina di Forte dei Mrami sara chiusa per dieci giorni



Aggressioni e alcol ai minori

Dalle indagini svolte, infatti, dai militari dell’Arma sono emerse alcune aggressioni avvenute nel locale, più altri episodi in cui sarebbero state somministrate bevande alcoliche a ragazzi minorenni.

Venerdì su Facebook il locale ha postato: «La Capannina di Franceschi, per motivi indipendenti dalla propria volontà è costretta a comunicare l’annullamento della serata di sabato 11 febbraio».



La Questura di Lucca, come riporta il Corriere della Sera, ricorda invece in una nota come «rimanga alta l’attenzione delle forze di polizia in ordine a contesti in cui il legittimo divertimento o svago, specie dei più giovani, possa tramutarsi in comportamenti illeciti. Da atti di gratuita e ingiustificata violenza a condotte deprecabili come la somministrazione di alcol a minori, nei confronti dei quali, invece, va sempre posta la massima attenzione e cautela».