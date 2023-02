Vanlife, una vacanza che piace sempre di più

Tornata preopotentemente di moda dopo la pandemia, oggi il boom della vanlife continua inarrestabile, in quella che ormai si conferma come una vera e propria epoca d’oro per i viaggi itineranti. Di anno in anno, i viaggi in camper, col loro mix di avventura e libertà, conquistano, infatti, sempre più persone: è quanto confermano i dati di Yescapa, la piattaforma di camper sharing in Europa, che analizzano l’andamento delle prenotazioni tra gennaio e dicembre 2022 effettuate da oltre 820mila utenti attivi, di cui ben 50mila italiani.

La vanlife piace sempre di più



Cresce l’interesse per la vacanza on the road

Anche rispetto a un ottimo 2021 di ripresa, i numeri del 2022 mostrano un ulteriore incremento di interesse e di conseguenti prenotazioni: le conferme su Yescapa hanno registrato un aumento del +29% (da 55mila a 71mila), per un totale di oltre 530mila giorni o 1.450 anni di viaggi on the road. Un incremento ancora maggiore è stato registrato sul sito italiano yescapa.it, con un +95% di prenotazioni confermate nel 2022, equivalenti a oltre 30mila giorni di noleggio o più di 80 anni on the road.

Un’autentica ondata di camperisti che percorrono l’Europa in lungo e in largo fuori dai sentieri battuti, per scoprire il mondo e, di riflesso, anche un po’ se stessi.



Giovane e romantico: l’identikit del camperista italiano

Concentrandoci sui viaggiatori italiani, in ormai un lustro di attività nel Belpaese Yescapa ha potuto rilevare e contribuire a un forte abbassamento dell’età media degli utenti: se nel 2019, ad esempio, solo il 30% dei guest rientravano nella fascia 25-35 anni, nel 2022 questo dato è salito al 52% del totale. In questo lasso di tempo, dai quasi 42 anni iniziali il camperista medio italiano è ringiovanito fino a compierne 36 nel 2022: 6 anni in meno dal 2019, con una corsa a ritroso delle lancette a dimostrazione della predilezione di questa tipologia di viaggio da parte delle fasce più giovani.



Secondo le analisi di Yescapa, il camperista italiano parte soprattutto in dolce compagnia, per una fuga romantica all’insegna dell’avventura: il 50% delle prenotazioni è stato infatti effettuato da coppie (+4% rispetto all’anno precedente), seguito dal 25% di viaggi in famiglia e dal 20% di vacanze di gruppo con amici.



Entrambe queste tendenze, età media in calo e preferenza per gli on the road di coppia, si riflettono anche nella scelta della tipologia di veicolo: in particolare, spicca l’impennata della richiesta di van (con un +143% sul 2019 e +10% sul 2021), simbolo di una nuova generazione di giovani in cerca di contatto con sé stessi e con la natura, di emozioni e di libertà.





Rotta sui paesi iberici e sulle isole

“Dimmi dove vai e ti dirò chi sei”: per contestualizzare al meglio questa nuova generazione di vanlifer, è interessante considerarne anche gli spostamenti e le rotte. L’analisi delle mete prenotate su yescapa.it rivela in primis il desiderio di viaggi all’estero: il 66% degli italiani ha prenotato un veicolo fuori dai confini nazionali per le proprie vacanze on the road, con un aumento rispetto al 52% del 2021.



Sul podio, le regine indiscusse delle prenotazioni sono le Canarie (14% grazie in particolare a Fuerteventura, Lanzarote e Tenerife), isole passionali dal clima dall’eterna primavera, che regalano fieri paesaggi vulcanici, canyon e scogliere a picco sull’oceano; segue al secondo posto Lisbona (11%), seducente capitale portoghese dall’animo eclettico, perfetta come base per partire alla scoperta di un paese altrettanto affascinante; infine, medaglia di bronzo alle Isole Baleari (6% con Palma di Maiorca e Minorca), ulteriore dimostrazione dell’amore degli italiani per i paesi iberici e per gli arcipelaghi spagnoli.



Una predilezione per le isole che si riconferma anche nel Belpaese: tra le destinazioni italiane più gettonate, dominano la Sardegna col 12% e la Sicilia col 9%, seguite a distanza con circa il 3% sia Roma sia Milano (punti di partenza strategici per itinerari molto vari). E se gli italiani costituiscono la netta maggioranza dei camperisti in viaggio alla scoperta dello Stivale (51%), sono molti anche i francesi (19%) e gli spagnoli (13%) che scelgono il nostro paese per un on the road.

Giovani, innamorati e sempre più in cerca d’avventura



Camper sharing: una scelta vincente

Le prenotazioni e le cifre da record hanno portato a una forte crescita dei ricavi di Yescapa nel 2022, con un +91% in Italia rispetto all’anno precedente. Un impatto economico positivo che si riflette anche sugli owner che mettono il proprio veicolo a disposizione sulla piattaforma: i proprietari italiani, infatti, hanno avuto un guadagno totale di 2,4 milioni di euro nel 2022, circa il doppio rispetto al 2021.



«Una scelta vincente, quella del camper sharing, che noi di Yescapa incentiviamo in Europa da undici anni e in Italia da cinque - commenta Dario Femiani, Country Manager di Yescapa Italia - Grazie alla domanda in costante crescita di veicoli ricreazionali, i proprietari che decidono di condividere il proprio mezzo sul nostro sito non solo possono ammortizzare il costo annuale del suo mantenimento (in sole 6 settimane di condivisione), ma anche ricavarne un utile importante, come evidenziano i dati del 2022 della nostra piattaforma».



Inoltre, in quanto soluzione all-in-one, il camper sharing è una formula vincente anche per l’ambiente: se è vero che viaggiare comporta necessariamente un aumento delle emissioni di CO2, è stato dimostrato che farlo in camper è una delle soluzioni più ragionevoli in termini di impatto ambientale. Il viaggio diventa così un’occasione di scoperta rispettosa dei territori percorsi e delle comunità locali, entrando in profondo contatto con la natura e avendo cura della ricchezza che ci circonda.