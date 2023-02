Vacanza rovinata? Una sentenza dell'Ue prevede rimborsi ai consumatori

Viaggio rovinato? Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fatto chiarezza su quando spetta al consumatore domandare il rimborso della vacanza ed il risarcimento per il danno da vacanza rovinata, anche nel caso in cui il viaggio si è rivelato sotto le aspettative a causa della pandemia per il Covid-19. Nel caso di specie due sfortunati viaggiatori avevano acquistato un pacchetto turistico per due settimane di vacanze a Gran Canaria, a partire dal 13 marzo 2020.

Vacanza rovinata? Il Codacons è pronto ad aiutarti

A causa dell’insorgenza della pandemia da Covid-19, un paio di giorni dopo il loro arrivo i viaggiatori, a causa delle numerose restrizioni, tra cui la chiusura delle spiagge e l’impossibilità per gli ospiti di lasciare la propria stanza se non per i pasti, non potevano più godersi alcunchè.

Codacons: «Esperienza in vacanza che si è rivelata fallimentare? Contattateci»

«Sentenza importante perché al consumatore, spesso parte debole del rapporto, deve essere riconosciuta la possibilità di ottenere il rimborso, anche parziale, delle somme spese per la vacanza prenotata, in quanto, secondo la Corte di Giustizia, vige una responsabilità oggettiva dell’organizzatore, dalla quale può sottrarsi solo per cause imputabili al viaggiatore - hanno commentato alcuni portavoce del Codacons. Pertanto, la causa del difetto di conformità dei servizi turistici e la sua imputabilità all’agenzia di viaggio è irrilevante, dal momento che tra gli obblighi dell’organizzatore derivanti dal contratto di pacchetto turistico rientrano non solo quelli espressamente stipulati nel contratto, ma anche quelli ad esso collegati derivanti dallo scopo stesso del contratto. Avete avuto anche voi un'esperienza in vacanza che si è rivelata fallimentare per qualsiasi motivo? Contattateci!».