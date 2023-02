Il Gruppo Pizzium dilaga: nel 2023 quindici nuovi locali

Il Gruppo Pizzium è nato nel 2017 per opera di Stefano Saturnino e Nanni Arbellini. In 6 anni ha portato il numero di pizzerie napoletane a quota 35, di cui 9 solo nella città di Milano. Nel 2022 sono state inaugurate 12 nuove pizzerie sotto l’insegna Pizzium, con i primi punti vendita al sud, Salerno e Napoli, e altre pizzerie in Toscana, Liguria, Veneto, Piemonte, Lazio. A seguito dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Crocca, è stata aperta anche una seconda pizzeria a Torino per questo brand per un totale di 13 nuove aperture.

Il Gruppo Pizzium è in continuo sviluppo

Il 2022, un anno straordinario

«Il 2022 è stato un anno davvero straordinario che ci ha permesso di riaffermare la nostra posizione tra i principali player del settore della ristorazione in Italia, grazie all’aumento del 50% del numero dei nostri locali – ha dichiarato Stefano Saturnino, amministratore delegato del Gruppo Pizzium - I risultati straordinari testimoniano concretamente la solidità del nostro Gruppo che ha ampliato in modo capillare la presenza sul territorio nazionale dei format Pizzium e Crocca. L’obiettivo per il 2023 è consolidare ulteriormente la nostra posizione di rilievo sul mercato. Ci prepariamo a espanderci ancora, portando i marchi in nuove località, rafforzando la nostra presenza in aree già presidiate continuando a offrire prodotti di eccellenza che rappresentano il motore principale del nostro sviluppo».

Piano di espansione già operativo che prevede l'inaugurazione di 15 nuove pizzerie a marchio Pizzium. In particolare, lo sviluppo toccherà nuove città come La Spezia e il consolidamento di altre come Genova, Roma, Verona e Milano, dove verrà aperta la decima pizzeria. Questo piano riguarda anche Crocca, con almeno 5 nuove pizzerie nel 2023. Le prime saranno a Gallarate, Brescia e Torino.

Nanni Arbellini e Stefano Saturnino

Dove si apre in marzo e aprile

In ordine di data, Pizziumaprirà

a marzo a Milano in via Arco 1,

in via Arco 1, a La Spezia in via Manfredo da Passano 43,

in via Manfredo da Passano 43, a Genova in piazza Rossetti 12R

in piazza Rossetti 12R a Roma in via Livorno 37.

In aprile arriverà poi anche la seconda pizzeria a Verona in via San Rocchetto 7.

Per Crocca a marzo sono previste inaugurazioni

a Gallarate in via Ercole Ferrario 35

in via Ercole Ferrario 35 e a Brescia in via Cesare Beccaria 19,

in via Cesare Beccaria 19, mentre ad aprile verrà aperto il secondo punto vendita a Torino in Via Po 14.



www.pizzium.com

crocca.it