Quore l'associazione che valorizza i prodotti Dop e Igp

L’Associazione QUORE - QUalità e Origine REte Toscana DOP e IGP – che raccoglie le produzioni agro-alimentari toscane di qualità, con particolare attenzione ai prodotti DOP e IGP, ha fatto tappa al Menchetti Point di Cesa in Valdichiana.

L’incontro al Menchetti Point

In un anno raccolte nove tra Dop e Igp

Costituita nel 2022, l’Associazione Quore raccoglie già nove produzioni DOP e IGP:

la Castagna del Monte Amiata IGP,

il Fagiolo di Sorana IGP,

il Farro della Garfagnana IGP,

il Marrone del Mugello IGP,

la Mortadella di Prato IGP,

il Pane Toscano DOP,

il Pecorino delle Balze Volterrane DOP,

l’Olio di Seggiano DOP

l’Olio Terre di Siena DOP.

Marchi che sono percepiti dai consumatori come prodotti più buoni, legati intimamente ai luoghi che portano nei loro nomi. Deve tuttavia essere sempre ricordato che dietro ad ogni Marchio d’Origine c’è un Disciplinare di Produzione che fissa nero su bianco caratteristiche e metodi produttivi, informazioni fondamentali per chiunque voglia conoscere e impiegare al meglio i prodotti toscani a Indicazione Geografica.

L’incontro al Menchetti Point ha inoltre sviluppato la riflessione su ruolo e garanzie che le Indicazioni Geografiche toscane rappresentano nello stile di vita della Dieta Mediterranea, riconosciuto dall’UNESCO nel 2010 come Patrimonio Culturale Immateriale, proiettando le produzioni toscane verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 e delle sfide Europee Farm to Fork e il Green Deal per la riduzione degli impatti ambientali del settore agro-alimentare.