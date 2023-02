Balneari, sì al Milleproroghe. Ma il presidente Mattarella ha dubbi

La Camera dei deputati, ieri 23 febbraio, ha approvato il decreto Milleproroghe e con esso il rinvio di un anno, precisamente al 31 dicembre 2024 delle concessioni balneari e il divieto ai Comuni di indire i bandi di gara per riassegnare le concessioni fino al 27 luglio 2023 (data limite affinché il governo completi la mappatura del demanio marittimo per appurare la quantità di spiagge libere e occupate). Confermata anche la possibilità di un ulteriore anno di deroga, fino al 31 dicembre 2025, per le amministrazioni comunali che dovessero riscontrare difficoltà oggettive a espletare i bandi a causa di contenziosi o carenza di risorse umane. Il testo era già passato lo scorso 15 febbraio al Senato e ieri ha ottenuto l’ultimo via libera necessario per entrare in vigore. Ma al Quirinale si resta dubbiosi.

Infatti, come riportato da Repubblica, il capo di Stato, Sergio Mattarella, starebbe valutando il testo, giunto nei suoi uffici ieri in serata, perché sono state trovate due criticità: la prima, che il rinvio striderebbe con l’indicazione europea (la direttiva Bolkenstein) di mettere a gara gli spazi demaniali, pena il rischio d’una procedura d’infrazione; e con una sentenza del Consiglio di Stato del novembre 2021 che fissava la scadenza delle proroghe delle concessioni esistenti al 31 dicembre 2023. Per questo, potrebbe esserci la promulgazione del decreto (che contiene ben 350 scadenze, tra cui smart working e cashback) accompagnata però da alcuni rilievi. Si vedrà, dunque, se il governo deciderà di accoglierli: la premier Meloni sembrava disponibile a cambiare la norma già durante l’esame a palazzo Madama, ma le resistenze di Lega e Forza Italia glielo hanno impedito.

Il presidente Sergio Mattarella

Due le motivazioni della proroga

Come dicevamo le motivazioni sostanziali della proroga sono due, ricalcati dai colleghi di maggioranza di Fratelli d'Italia:

dare tempo per effettuare la mappatura del demanio marittimo al fine di verificare «la sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile»,

del demanio marittimo al fine di verificare «la sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile», e istituire un tavolo tecnico tra i ministeri competenti e le associazioni di categoria per concordare i contenuti della riforma delle concessioni balneari, avviata dal governo Draghi con la legge sulla concorrenza che per la prima volta in Italia ha introdotto la riassegnazione dei titoli tramite gare pubbliche.

Concessioni balneari estese al 2024

Il Governo Meloni deve trovare in fretta una soluzione

Al momento, però, non è ancora chiaro come il governo Meloni (sostenuto da una maggioranza da sempre contraria alle gare) rivedra o implementerà la riforma. Quello che invece è certo è che deve fare in fretta per evitare dunque i contenziosi amministrativi: la proroga di un anno nasce infatti sin da subito come una norma in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato che a novembre 2021 ha annullato la precedente estensione delle concessioni al 2033, imposto le riassegnazioni dei titoli tramite gare pubbliche e proibito qualsiasi ulteriore forma di rinnovo automatico successivo al 31 dicembre 2023.ù