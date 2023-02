I migliori ristoranti per TheFork: L'Architettura del Cibo di Firenze al 1° posto

Di classifiche sui ristoranti (più o meno “ufficiali”, più o meno “serie”) ce ne sono tante. L’ultima è quella di TheFork, piattaforma utilizzata per le prenotazioni, che per la prima volta, ha stilato, appunto, la sua personale classifica dei cento ristoranti migliori d'Italia. Il migliore in assoluto secondo TheFork è L'Architettura del Cibo, di Firenze, seguito da Paca di Prato. Terzo posto per l’Antica Moka di Modena. La regione con più locali in classifica è il Lazio, con 18 locali nelle prime cento posizioni.

L'Architettura del Cibo di Firenze al primo posto secondo TheFork. Foto: Facebook

Come è stata fatta la classifica

Ma come TheFork ha scelto i migliori ristoranti? A spiegarlo il portale: “la lista è stata elaborata sulla base di parametri che mettono assieme il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance nell'ultimo anno. Poi, naturalmente, dato che il gusto è soggettivo, ci sarà sicuramente chi non sarà d'accordo e ha il suo locale preferito, che magari non rientra nella top 100”.

D’altronde, la missione di TheFork è premiare i ristoranti maggiormente apprezzati da chi prenota online e offrire spunti su dove mangiare a chi è in cerca di ispirazione.

«Nonostante il 2022 si sia presentato come un anno complesso per il settore della ristorazione tra l’incertezza della pandemia e l’oscillare dei tassi di inflazione, la Top 100 è la dimostrazione che sono tanti i ristoranti che nonostante tutto hanno offerto con successo esperienze indimenticabili a migliaia di clienti - ha dichiarato Almir Ambeskovic, ceo di TheFork - Noi di TheFork vogliamo premiare il loro impegno e il loro lavoro, riconoscendogli i giusti meriti e supportando il settore il più possibile».

La classifica

I cento ristoranti migliori secondo The Fork sono: