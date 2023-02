Belmond: firmato l'accordo per la gestione dell'Hotel Romazzino

Vera e propria oasi dipinta di tutti i colori e i profumi della Costa Smeralda, l'Hotel Romazzino cambia gestione e dal 2024 riaprirà sotto l'insegna Belmond Hotel.

Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda: l'apertura come Belmond hotel nel 2024

L'accordo

Belmond ha infatti, siglato un accordo con Sardegna Resorts S.r.l., una società interamente controllata dal Qatar Investment Authority (“QIA”), per la gestione dell’Hotel Romazzino a Porto Cervo, in Sardegna. Sotto la direzione di Belmond, la proprietà prenderà il nome di Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda.

Roeland Vos, presidente e CEO di Belmond, parlando dell’accordo commenta: «Siamo davvero entusiasti di inserire Romazzino nel nostro portfolio, così da rafforzare ulteriormente il posizionamento di Belmond come leader nel settore dell’ospitalità di lusso in Italia. Questo accordo fa parte di un progetto di espansione strategico che include proprietà uniche ed esclusive all’interno della nostra collezione di strutture di pregio, ricche di storia e tradizione».

«La Costa Smeralda rispecchia pienamente il vero spirito della villeggiatura, sinonimo in Italia di una lunga estate di gioiosa condivisione, nonche´ filosofia abbracciata da tutti i nostri hotel italiani. Con la sua spiaggia di sabbia bianca, le grandi vedute e l’ampia offerta di attività, Romazzino fa rivivere il fascino intramontabile degli anni Sessanta sulle spiagge della Sardegna».

Obiettivo: leadership nel settore dell’ospitalità di lusso in Italia

Questo accordo rafforza il posizionamento di Belmond fra i leader del settore dell’ospitalità di lusso in Italia, dove è già titolare di otto strutture e del Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, che raggiunge Roma, Firenze e Venezia.

Romazzino si affaccia sulla parte piu` pittoresca della Costa Smeralda e sorge sull’omonima spiaggia, un seducente lembo di sabbia bianca e uno degli scorci più iconici di tutta la Costa Smeralda. Ideato originariamente dall’Aga Khan negli anni Sessanta, Romazzino è stato progettato dal famoso architetto Michele Busiri Vici in elegante stile sardo, che fonde la struttura con gli armoniosi edifici circostanti imbiancati con linee sinuose e finestre ad arco. Negli ultimi 40 anni, l’hotel si e` guadagnato la reputazione di raffinata oasi sulla spiaggia grazie al suo fascino re´tro anni Sessanta che continua a infondere carattere alla proprietà.

Romazzino si integra alla perfezione nell’attuale ventaglio di strutture Belmond e sarà soggetto a operazioni di rebranding volte a esaltare le caratteristiche più autentiche e tradizionali della struttura e del suo territorio, offrendo agli ospiti servizi ed esperienze di livello superiore.

Alla sua apertura come Belmond Hotel nel 2024 Romazzino disporrà di numerose incantevoli camere, suite e ville, e di due meravigliose piscine lungo la spiaggia privata. Gli ospiti potranno godersi lo stile di vita della tipica villeggiatura italiana con un ritmo più lento, rilassandosi grazie a strutture dedicate al benessere, avventure curate nei minimi dettagli a terra e in mare ed esperienze alla scoperta dell'artigianato locale. Questo viaggio epicureo sarà arricchito da una grande varietà di ristoranti e bar che esaltano i migliori prodotti sardi, da gustare circondati da paesaggi incantevoli.

Il marchio marchio pioniere nel settore dei viaggi di lusso

Belmond è da oltre 46 anni il marchio pioniere nel settore dei viaggi di lusso grazie a una collezione di esperienze uniche in alcune delle destinazioni più affascinanti ed emozionanti del mondo. Dall’acquisizione dell’iconico Hotel Cipriani a Venezia nel 1976, Belmond ha continuato a perpetuare la leggendaria arte del viaggiare, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo la possibilità di vivere avventure sorprendenti e indimenticabili. Il suo portafoglio si estende in 24 paesi con 50 proprietà straordinarie che includono l’illustre treno Venice Simplon-Orient-Express, ritiri remoti come Cap Juluca ad Anguilla, rifugi italiani come lo Splendido a Portofino, e luoghi impareggiabili che si aprono su vere e proprie meraviglie naturali come l’Hotel das Cataratas all’interno del Parco Nazionale di Iguazu in Brasile.

L'Hotel Cipriani a Venezia acquisito nel 1976 da Belmond

Dai treni, alle crociere fluviali, ai safari lodge agli hotel, ciascuna proprietà vanta esperienze uniche e incomparabili con una propria storia da raccontare. L’essenza del brand Belmond si basa sul suo patrimonio storico, l’artigianalità e la reputazione di un servizio genuino e autentico. Belmond vede il suo ruolo quale custode di un patrimonio senza tempo, dedito alla conservazione delle sue proprietà attraverso sensibili piani di restauro. Belmond è parte del gruppo leader mondiale del lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Hotel Romazzino

Via Romazzino 4 - 07021 Arzachena SS