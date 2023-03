Ad Alghero tutto pronto per la Borsa internazionale del turismo attivo in Sardegna

Incontriamo l’assessore al Turismo e alla cultura del comune di Alghero (Ss), Alessandro Cocco nel suo ufficio, ospitato nel monumentale Palazzo Serra nel centro storico cittadino, a pochi passi dalla centrale piazza Civica che, si dice, nel 1541 vide affacciarsi da una finestra di Palazzo d’Albis l’imperatore Carlo V per nominare gli algheresi “todos caballeros” forse per premiare la loro fedeltà, più probabilmente per stringere il legame con la Catalunya, che connoterà per sempre Alghero come la piccola Barcellona. L’assessore ci racconta il programma di eventi in città. A partire dal 23 al 26 marzo quando Alghero ospiterà, per la prima volta, la sesta edizione di Bitas-Borsa Internazionale Turismo Attivo in Sardegna, che vedrà la partecipazione di 200 operatori sardi e 100 tour operator nazionali ed internazionali. Un altro successo dell’amministrazione comunale che premia l’entusiasmo e la passione del giovane assessore che, gli auguriamo, lo accompagnino sempre nel suo lavoro.

La città di Alghero punta sugli eventi

La carriera di Alessandro Cocco

Arriva di corsa da una riunione, Alessandro Cocco classe 1993, sguardo vivace, atteggiamento adrenalinico di chi ha tante cose da fare e tanta voglia di farle. La sua formazione parte dal liceo scientifico cittadino poi, nonostante «il rapporto difficile con la matematica» ci dice, ottiene la Laurea triennale in Economia all’università di Sassari e, in seguito, la Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica di impresa alla Statale di Milano. Da sempre la passione per la politica: a 14 anni inizia con i primi volantinaggi, partecipata attivamente alla campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2012, a soli 21 anni entra a far parte del Circolo di Fratelli d’Italia, nel 2020 coordina il partito, dal gennaio del 2022 ottiene l’incarico attuale.



Compito non facile, perché Alghero indiscutibile perla del turismo italiano e capitale turistica della Sardegna, con un patrimonio biologico, geologico, archeologico, artistico e culturale va «trattata con cura». Chiediamo all’assessore come e verso chi è orientata la promozione turistica e culturale.

Puntiamo su eventi, soprattutto per i giovani

«Ci rivolgiamo ad un turista di ceto medio, alle famiglie e ai giovani – spiega l’assessore - Lo scorso anno abbiamo registrato circa 1.258.000 presenze, il 10% in più rispetto al 2019 che, a causa del periodo pandemico, diviene il termine di paragone. Abbiamo puntato su una serie di eventi, tra i quali concerti di artisti che piacciono ai giovani, come: Ariete, Lazza, Madame, Mr. Rain, Tananai che, guarda caso, si sono affermati al Festival di Sanremo. La piazza di Alghero porta fortuna, dice sorridendo. Abbiamo festeggiato il 31 dicembre con Max Pezzali ed è già pronto il calendario per la nuova stagione che sarà aperta da Biagio Antonacci. Concerti Jazz, musica classica, spettacoli teatrali completeranno la programmazione di quest’anno, che prende il via da marzo».

Alessandro Cocco, l’ assessore al Turismo e alla cultura del comune di Alghero

L’obiettivo Unesco

«Sul fronte culturale stiamo lavorando affinché Alghero, capofila della rete dei Comuni delle “Domus de Jana” sia inserita dall’Unesco nei siti rappresentativi del patrimonio artistico e architettonico della Sardegna pre-nuragica, con buone probabilità di riuscita – continua l’assessore - Abbiamo iniziato i lavori per gemellarci con un comune del Trentino, territorio che come noi è un’eccellente meta turistica, ha un’importante produzione vinicola ed è custode di minoranze linguistiche».

La partnership con le cantine

«Crediamo, come chi ci ha preceduto, nella valorizzazione dell’enogastronomia che, sempre più, è attraente e complementare all’offerta turistica – aggiunge - Abbiamo stabilito una partnership con le Tenute Sella & Mosca per una serie di eventi, tra i quali il “Cap d’Any”. Patrociniamo l’Akenta day della Cantina Santa Maria la Palma, un atteso appuntamento che, nel mese di luglio per un giorno intero coinvolge cittadini e turisti con spettacoli e degustazioni».