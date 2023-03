La sostenibilità al centro dell’assemblea dell’Associazione Nazionale Banqueting & Catering

“Identità sostenibile. Modelli di sviluppo per un’impresa responsabile” è il tema al centro dell’assemblea annuale ANBC, l’Associazione Nazionale Banqueting & Catering, in programma mercoledì 29 marzo, a partire dalle ore 10.30, all’interno della sede di Fipe-Confcommercio, in sala Orlando (piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2) a Roma.

Il programma

La relazione annuale che aprirà i lavori sarà a cura del presidente ANBC, Paolo Capurro. Prevista poi la partecipazione di due ministri: nel programma interverrà per primo Gianluca Caramanna, ministro del Turismo e consigliere del ministro per i Rapporti istituzionali, seguito da Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Le considerazioni finali saranno poi a cura del presidente Fipe – Confcommercio Lino Enrico Stoppani.

Il tema centrale dell’assemblea “Modelli di sviluppo” vedrà numerosi interventi e sarà moderato dal giornalista Rocco Tolfa, curatore di rubriche del Tg2. Tra gli approfondimenti che verranno affrontati: “ANBC e il contratto nazionale del lavoro: una sfida per il futuro del settore”, “La sostenibilità attraverso la legalità: un evento responsabile” e “Dalla scuola all’impresa di banqueting: la formazione al centro”. Al centro dei lavori dunque, tematiche importanti per il settore: dalle difficoltà legate alla crisi, alla mancanza di personale, all'impegnato nel percorso verso la sostenibilità.

ANBC

L'Associazione Nazionale Banqueting e Catering nasce il 15 novembre 2018 per rappresentare e tutelare a livello nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei titolari (sia persone fisiche che giuridiche) di imprese che svolgono attività di organizzazione di ricevimenti e banchetti con attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del consumatore.

Aderiscono ad ANBC le più grandi e prestigiose aziende del settore del catering e banqueting presenti su tutto il territorio nazionale per oltre 200 milioni di fatturato nel 2019.