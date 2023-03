Addio a Franco Rosso, il “papà” dei viaggi organizzati

Lutto nel mondo del turismo. A 94 anni, è morto Franco Rosso, fondatore dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore turistico e ceduto alla fine degli anni 90 quasi totalmente ad Alpitour. Ad annunciare la morte, avvenuta a Lugano (dove ha sede la Planhotel Group Resorts, una società di gestione alberghiera con 13 strutture nel mondo, di cui 7 di proprietà) i figli Sara, Paolo e Alessandro.

Con lui la svolta del settore viaggi

Rosso aveva segnato la svolta del settore viaggi. Era, infatti, il 1953 quando, a Torino, Rosso ha fondato la prima sede dell’Ufficio Turistico Franco Rosso. Negli anni del boom economico italiano sviluppa l’offerta di viaggi organizzati in Europa e di cataloghi per le crociere. All’inizio degli anni 70 amplia l’offerta di viaggi per l’Africa.