I due Cippi, Trattoria dall’Oste e La Braseria tra le prime 42 steakhouse al mondo

La casa editrice londinese Upper Cut Media House, per la quarta edizione consecutiva, presenta la classifica dei 101 migliori ristoranti di bistecche del mondo, inaugurata da Ekkehard Knobelspies nel 2019. Il vincitore della classifica di quest'anno è il ristorante Parrilla Don Julio di Buenos Aires, che ha scalzato dal secondo posto il vincitore del 2022, il ristorante Hawksmoor di Londra. Al terzo posto della classifica di quest'anno si trova il ristorante American Cut Tribeca di New York. Il ristorante Don Julio di Buenos Aires, gestito da Pablo Rivero e dall'Executive Chef Guido Tassi, lavora esclusivamente con carne di origine argentina proveniente dalle razze Aberdeen Angus e Hereford del proprio programma di allevamento sostenibile.

Sette locali italiani tra le migliori steak house al mondo

La Top 10

La carne proveniente da queste eccellenti razze classiche da carne, le brevi vie di trasporto, l'allevamento rispettoso in allevamenti estensivi, gli standard coerenti e l'alimentazione naturale con erba fanno di questa carne argentina, a nostro avviso, uno dei migliori prodotti attualmente disponibili e del Parrilla Don Julio il miglior ristorante di bistecche del mondo nel 2023. Ecco i primi dieci al mondo:

Parrilla Don Julio, Buenos Aires Hawksmoor, Londra American Cut Tribeca, New York Carcasse, Belgi Bodega El Capricho, Spagna FX Buckley, Irlanda I due Cippi, Italia Rockpool Bar & Grill, Sydney Lana, Madrid Bazaar Meat, Las Vegas

I ristoranti italiani in Top 101

I ristoranti di bistecche in Italia sono i seguenti:

7. I due Cippi, Saturnia

24. Trattoria dall’Oste, Firenze

42. La Braseria, Osio Sotto

45. Regina Bistecca, Firenze

66. Asina Luna, Milano

78. Bifrò, Torino

La Upper Cut Media House Ltd., con sede a Londra e rappresentanze a Monaco, Vienna, Zurigo, Dubai e New York, si è assunta il compito di stilare la lista dei 101 migliori ristoranti di bistecche del mondo e di promuoverla sui media. I redattori e gli ambasciatori della bistecca indipendenti e attivi a livello internazionale dei "World's 101 Best Steak Restaurants" vantano un'esperienza pluriennale nel settore della carne a livello internazionale. Ogni anno vengono visitati e valutati tra i 700 e gli 800 ristoranti, tra i quali vengono poi inseriti nella classifica i 101 migliori. Anche in considerazione degli sviluppi e delle tendenze attuali nel campo del cibo e delle bevande, la classifica intende fornire un palcoscenico adeguato al prodotto onesto e di alta qualità della carne.