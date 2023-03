Otto mete d'elezione per chi viaggia coi bimbi

La quinta edizione del Bimboinviaggio Award, prestigioso riconoscimento riservato ai tour operator che offrono servizi per famiglie, verrà consegnato giovedì 4 maggio 2023 presso Enterprise Hotel di Milano (sito in Corso Sempione 91). Un evento speciale che premia 8 migliori realtà italiane, da Nord a Sud, della ricettività turistica, che hanno sposato una filosofia family oriented offrendo servizi eccellenti a chi viaggia con i bambini e garantendo una vacanza di benessere a 360° a tutta la famiglia.

A maggio è di scena la quinta edizione del Bimboinviaggio Award

La famiglia al centro per ogni esigenza di vacanza. Se partire con un bebè ai neo-genitori può sembrare una “mission impossibile”, come arduo può apparire riuscire a conciliare le esigenze dei piccolissimi con quelle dei fratellini più grandi, dal 2006 Bimboinviaggio.com, il primo network italiano d’eccellenza per una vacanza a misura di bambino, si impegna a rendere speciale e semplice la vacanza di ogni famiglia. Uno strumento, alla portata di tutti i genitori, che garantisce una selezione accurata di strutture per una vacanza costruita su misura rispondendo alle diverse esigenze.

Non a caso Bimboinviaggio cresce ogni anno registrando anche per il 2022 un + 19% di utenti, con un +78% di ricerche online di offerte speciali ed è sempre più un portale di informazione e approfondimento, con proposte anche all’estero con un ventaglio di strutture selezionate sempre più variegato.

Otto categorie in lizza per il Bimboinviaggio Awards

Da questa lunga esperienza è nato cinque anni fa anni fa Bimboinviaggio Awards che premia le eccellenze del settore per 8 categorie specifiche: Family Nature, Family Water Fun, Family Adventure Mountain, Family Beauty and Wellness, Family Boutique Resort, Family Village, Family Sea Adventure, Family Lab. Prestigiosamente rappresentate anche in questa 5° edizione e oggetto di attenta valutazione e selezione da parte della giuria e così nel dettaglio caratterizzate:

Family Nature: esperienze top a contatto con la natura e il territorio

Family Water Fun: hotel con area piscina e/o parco acquatico di particolare rilevanza

Family Adventure Mountain: location e attività d’eccellenza per una vacanza in montagna

Family Beauty and Wellness: proposte benessere e beauty per grandi e piccoli

Family Boutique Resort: family resort con atmosfere di charme

Family Village: spazi, servizi, tipologie di alloggio e proposte variegate per la famiglia

Family Sea Adventure: location, attività ed esperienze top legate al mare

Family Lab : una proposta particolarmente ricca di laboratori e atelier

Il Sikana Resort di Marina di Butera (Cl) 1/8 Il Schneeberg Family Resort di Ridanna (Bz) 2/8 L'Oleandri Resort di Paestum 3/8 Area gioco dell'Hotel Virginia di Diano Marina in Liguria 4/8 L'Hotel Tirler di Castelrotto (Bz) 5/8 Il Gattarella Resort di Vieste (Fg) 6/8 Il Falkensteiner Resort Lido di Casteldame (Bz) 7/8 Il Cavallino Bianco di Ortisei (Bz) (foto di Hannes Niederkofler) 8/8 Previous Next

Tante iniziative in programma alla premiazione di Bimboinviaggio Awards

La premiazione del 4 maggio 2023 sarà anche l’occasione per conoscere i dati aggiornati di Bimboinviaggio.com che offrono un prezioso focus sulle novità e le tendenze sulle vacanze delle famiglie. Infine, uno Chef specializzato in alimentazione per bambini presenterà alcuni piatti “divertenti”, esteticamente accattivanti e salutari a misura di bambino. Gli ospiti che parteciperanno all’evento potranno fotografare e assaggiare i piatti. Seguirà un cocktail con snack dolci e salati nel giardino d’inverno dell’hotel.

Bimboinviaggio.com: il network numero uno per le vacanze in famiglia. Quando si parte con la famiglia, si parte con Bimboinviaggio.com. Vacanze relax, sulla neve d’inverno, all’aria aperta con tanto mare d’estate, sia in Italia sia all’estero. Bimboinviaggio.com è un portale intuitivo, facilissimo da utilizzare, sicuro, affidabile e immediato che propone una selezione accurata di oltre 350 Hotel a 3, 4 e 5 stelle. Su BimboInViaggio.com è presente anche una sezione dedicata alle Offerte speciali appositamente pensate dagli hotel per offrire alle famiglie anche un vantaggio economico. Non mancano poi utili sezioni dedicate ai parchi e ai musei kids friendly. Interessanti quanto ricchi articoli di approfondimento completano le informazioni con spunti e idee su cosa fare nella località prescelta. Con Bimboinviaggio.com si parte sereni e perfettamente preparati.

Sono 350 le strutture, selezionate una ad una da un pool di esperti, prenotabili direttamente dal sito in massima sicurezza, dove i bebè e i bambini di qualsiasi età sono accuditi e coccolati in ogni loro esigenza e i genitori possono godersi le vacanze in serenità. Bimboinviaggio.com propone infatti family hotel certificati mediante criteri severissimi, che danno la garanzia ai genitori di poter viaggiare a cuore leggero perché in hotel sanno di trovare tutto quanto serve per la cura e la sicurezza del proprio piccolo. Vale a dire: culle, lettini, sponde, fasciatoi, ma anche scaldabiberon, passeggini, prime pappe cucinate con amore dagli chef, oltre ad un mondo di giochi e stimoli che trasformano la vacanza in un’esperienza di crescita straordinaria. E se all’improvviso arriva un mal di gola o un raffreddore? Gli hotel selezionati da bimboinviaggio.com offrono un contatto diretto con un pediatra di fiducia.

E quando i piccoli si divertono in sicurezza anche mamma e papà possono ritagliarsi dei momenti di tranquillità per vivere in serenità momenti di coppia. Nato nel 2006, Bimboinviaggio.com, il network leader delle vacanze per le famiglie, è il primo sito italiano specializzato in questo ambito. Nulla è lasciato al caso per una totale garanzia di riuscita delle vacanze.