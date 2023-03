L'allarme di Legambiente: «Il 90% delle piste da sci sono "artificiali"»

La neve, a causa dei cambiamenti climatici continua a scarseggiare su Alpi e Appennini, con la conseguenza per l'Italia di aumentare l'innevamento programmato, attraverso l'utilizzo di acqua, per frenare gli impatti negativi sul turismo invernale. Una pratica, come riferito da Legambiente, non sostenibile e cara, sperperando anche soldi pubblici. Il Bel Paese, si legge nel dossier, stando alle ultime stime disponibili, è tra i Paesi alpini più dipendenti dalla neve artificiale con il 90% di piste innevate artificialmente, seguita da Austria (70%), Svizzera (50%) e Francia (39%). La percentuale più bassa è in Germania, con il 25%.

L‘Italia deve aumentare l‘innevamento programmato per frenare gli impatti negativi sul turismo invernale

Sono 142 gli impianti sciistici che utilizzano l'innevamento programmato

Ed è preoccupante il numero di bacini idrici artificiali presenti in montagna in prossimità dei comprensori sciistici italiani e utilizzati principalmente per l'innevamento programmato: sono ben 142 quelli mappati nella Penisola per la prima volta da Legambiente attraverso l'utilizzo di immagini satellitari per una superficie totale pari a circa 1.037.377 metri quadrati. Il Trentino Alto Adige detiene il primato con 59 invasi, seguito da Lombardia con 17 invasi e dal Piemonte con 16 bacini. Nel centro Italia, l'Abruzzo è quello che ne conta di più, ben quattro. In parallelo, nella Penisola nel 2023 aumentano sia gli impianti dismessi, toccando quota 249, sia quelli temporaneamente chiusi - sono 138 - sia quelli sottoposti a accanimento terapeutico, ossia quelli che sopravvivono con forti iniezioni di denaro pubblico, e che nel 2023 arrivano a quota 181.

Una pratica non sostenibile

Il sistema di innevamento programmato non è una pratica sostenibile e di adattamento, dato che «comporta consistenti consumi di acqua, energia e suolo in territori di grande pregio. In particolare, l'associazione ha fatto la seguente stima: considerando che in Italia il 90% delle piste è dotato di impianti di innevamento artificiale il consumo annuo di acqua già ora potrebbe raggiungere 96.840.000 metri cubi, che corrispondono al consumo idrico annuo di circa una città da un milione di abitanti», scrivono i vertici di Legambiente. L'innevamento artificiale, inoltre, richiede sempre maggiori investimenti per nuove tecnologie ed enormi oneri a carico della pubblica amministrazione. Senza contare che il costo della produzione di neve artificiale sta anche lievitando, passando dai 2 euro circa a metro cubo del 2021-2022, ai 3-7 euro al metro cubo nella stagione 2022-2023.