Design Week, raddoppiano i prezzi degli hotel a Milano: 4 stelle a 600€ a notte

Milano, in questi giorni e fino al 23 aprile, sta ospitando la Design Week, tra il Salone del Mobile storico in fiera e le strutture meneghine che ospitano gli eventi legati al Fuorisalone. Appuntamenti che convincono numerosi buyers, espositori e visitatori internazionali a recarsi nel capoluogo lombardo per affari o semplicemente per curiosità personale sulle ultime novità del settore. E il risultato è naturale: i prezzi degli hotel a Milano sono più che raddoppiati rispetto a una tariffa media annuale.

Raddoppiano i prezzi degli hotel a Milano per la Design Week

Quanto costa una notte a Milano in un hotel quattro stelle durante la Design Week?

Come si evince da un'indagine condotta da Pambianco Hotellerie, effettuata in diverse giornate della scorsa settimana, nelle strutture quattro stelle posizionate nel centro di Milano, non oltre la Cerchia dei Bastioni (ossia nell'area che va da Viale Crispi a Via Galeazzo e da Viale di Porta Vercellina a Viale Bianca Maria), i prezzi durante la Design Week si assestano sui 600 euro (di media) a notte per una camera doppia. Ma il costo può arrivare anche ai 1000 euro.

Quanto costa una notte a Milano in un hotel cinque stelle durante la Design Week?

Per gli hotel cinque stelle, sempre all'interno della Cerchia, i prezzi della settimana per una junior suite sono mediamente raddoppiati rispetto a una tariffa di media o bassa stagione (ovvero nei mesi di maggio, luglio, ottobre e novembre): una notte, infatti, come si può evincere dai siti di prenotazione online, può costare da più di 1450 euro fino a 4200 euro.

Una notte in un cinque stelle a Milano per la Design Week può costare fino a 4200 euro

Design Week a Milano, aumentano anche gli affitti brevi

Come riportato da MiTomorrow e Il Fatto Quotidiano, sono quasi quadruplicati i costi nel caso si decida di prendere in affitto un appartamento in città invece di soggiornare in albergo. Infatti, i prezzi per gli short rental sono in aumento, rispetto a una qualunque settimana dell’anno, di quasi quattro volte: passano in media da circa 1000 euro a più di 3700 (+245%), con picchi nelle zone centralissime di Porta Romana (+337%) e Brera (+314%).