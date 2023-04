Viaggi di gruppo, un'esperienza che piace agli Over 40 italiani

Gli italiani sono un popolo di viaggiatori e amano le spedizioni di gruppo. A dimostrarlo i risultati dalla ricerca che Boscolo Tours, in collaborazione con Focus Marketing, ha condotto per approfondire la conoscenza del mercato dei viaggi di gruppo nel segmento Over 40. Il 79,8% degli intervistati, infatti, ha fatto un viaggio di quattro o più notti negli ultimi quattro anni e, il dato ancora più interessante, è che l’82,9% apprezza i viaggi di gruppo. Un risultato che dimostra il desiderio, sempre più forte, di vivere una vacanza da sogno, dove tutto è perfettamente organizzato e pianificato. Il successo di questi viaggi è determinato, infatti, secondo l’81,4% dalla bellezza dell’itinerario proposto, dalla varietà delle escursioni (57,5%) dalla qualità delle strutture alberghiere (56,5%), dall’esperienza dell’accompagnatore (55,8%) e dalla professionalità delle guide locali (55,0%) che permettono di vivere la destinazione in modo autentico e di scoprire itinerari unici e originali.

Viaggi di gruppo, un'esperienza che soddisfa gli italiani

Il 73,3% di chi ama i viaggi di gruppo ha già vissuto l’esperienza e ne è soddisfatta, il 40,4% lo ha fatto già da tre a cinque volte, il 37,7% uno o due volte e il 22% addirittura più di 5 volte, inoltre il 46,7% è partito almeno una volta in gruppo nell’ultimo anno, il 28,9% negli ultimi tre anni e il 24,4% più di tre anni fa. Dati molto interessanti emergono, poi, anche nel campione che ha dichiarato di non aver mai fatto un viaggio organizzato almeno fino d’ora. Infatti, il 26,2% dichiara che è un’idea che valuta spesso, ma che non ha ancora avuto modo di provare. Il viaggio ideale per il 49,9% degli italiani è culturale, per il 35,8% la meta perfetta è il mare, il 24,4% ama viaggiare per andare alla scoperta delle prelibatezze eno-gastronomiche e il 19,1% parte per una vacanza all’insegna del benessere. Gli amanti dell’avventura e dell’adrenalina sono il 16,1% e quelli della montagna il 13,8%.

Viaggi di gruppo, il campione analizzato dalla ricerca Boscolo Tours

La ricerca ha contribuito ad approfondire i numeri, i comportamenti e i bisogni dei viaggiatori della fascia Over 40, di quantificare le esperienze e l’apprezzamento dei viaggi di gruppo, approfondire i comportamenti di prenotazione, verificare la conoscenza comparata del brand e infine delineare gli attributi che determinano il brand character nei confronti della concorrenza. Ecco alcune note sul campione:

52,5% donne e 47,5% uomini,

30,4% età tra i 40 e i 50 anni,

39,8% età tra 51 e i 64 anni,

29,8% età oltre i 65 anni.

La provenienza: