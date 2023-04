Chiuso il bar dell'Agenzia delle Entrate: non faceva gli scontrini dal 2018

Era stato pizzicato da Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, che aveva denunciato che proprio lui, il bar dell'Agenzia delle Entrate nella sede Roma 6 non emetteva scontrini dal 2018. Ora il bar è stato chiuso. La porta è serrata, il frigo è vuoto, le luci sono spente e all'interno si intravede il barista, proprio quello che aveva minacciato Ghione, riempire gli scatoloni del trasloco.

Chiude il bar dell'Agenzia delle Entrate

Roma Eur, il bar dell'Agenzia delle Entrate non faceva gli scontrini dal 2018

Tornando dietro ai fatti, Ghione era andato appositamente a far luce sulla situazione, cioè il paradosso di non emettere scontrini fiscali, addirittura dal 2018, pensando poi dove ha la sede il locale, ma aveva ricevuto spintoni e minacce con il cameraman che veniva addirittura spintonato, sotto gli sguardi attoniti dei presenti. Ora la porta dell’esercizio che aveva ricominciato a fare scontrini dopo la messa in onda del servizio, è definitivamente chiusa.