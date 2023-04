Trattoria Sant'Ambroeus, la lite con gli americani per il nome del locale di Bergamo Alta

Il nome del Sant'Ambroeus in Città Alta a Bergamo non sta bene a un omonimo locale di Milano (o meglio ai legali della grossa società che lo ha acquistato). Nonostante, a dir la verità, di locali chiamati è piena l’Italia (nella Bergamasca addirittura almeno altri due). Ma tant’è che la trattoria di Piazza Vecchia, aperta nel 1994, è stata citata in giudizio. Il ristorante di Milano, come riporta l’Eco di Bergamo, è stato, invece, comprato nel 2021 dalla Sa Hospitality Group (Sahg), già proprietaria di diciotto ristoranti in varie parti degli Stati Uniti, con sede a Manhattan a New York. Tra marchi della Sa Hospitality Group, oltre al Sant Ambroeus, Casa Lever e Felice.

Sant'Ambroeus in Piazza Vecchia a Bergamo

Trattoria Sant'Ambroeus: una querelle con gli americani lunga anni

A dir la verità, come spiegano Stefano Canziani e Samuel Perico, titolari della trattoria bergamasca, la faccenda sta andando avanti in tribunale da circa un paio d'anni. E sebbene, si è cercata in tutti i modi una mediazione e dal punto di vista economico il fatto non creerebbe dei problemi, non si capisce perché la società americana rimanga impuntata sulla questione.

L’origine del nome della Trattoria Sant'Ambroeus di Bergamo Alta

Tra l’altro il nome del locale di Piazza Vecchia non deriva dal patrono di Milano, Sant’Ambrogio, ma dal suo fondatore Franco Santambrogio, noto ristoratore e sommelier scomparso nel 2018. Trattoria che nel 1981 conquistò la stella Michelin e che si chiamava La Fontana. Nome cambiato dagli attuali proprietari, in nome proprio di Santambrogio che è stato per loro un vero e proprio maestro e che ora, in vista del 30° anniversario nel 2024, sperano nella buona riuscita della querelle.