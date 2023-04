Enit diventa società per azioni. Obiettivo: promuovere il brand Italia

Enit diventa Spa. Il Consiglio dei ministri ha, infatti, approvato l’evoluzione dell’Agenzia nazionale del Turismo in società per azioni partecipata dal ministero delle Finanze c controllata da quello del Turismo, oggi guidato da Daniela Santanchè.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè



Santanchè: Ora promuoviamo l’Italia come brand

Ed è stata proprio la ministra Santanchè a dare notizia del via libera di Palazzo Chigi, confermando le anticipazioni delle scorse ore: «Sono molto soddisfatta del provvedimento passato in Consiglio dei ministri. Serviva un’operazione drastica che rendesse più efficiente e razionale l’attività di supporto svolta da Enit. Ora al suo posto viene costituita “Enit Spa”, società per azioni il cui azionista sarà il ministero dell’Economia e delle finanze»

«La soppressione dell’ente e la sua costituzione in società in house - continua la ministra - segnerà un cambio di passo: Enit sarà più dinamica e finalmente in grado di adempiere al suo scopo, che è quello di essere il braccio operativo nell’attuazione delle politiche di promozione del made in Italy. Insieme alla collaborazione e al lavoro che stiamo conducendo con le Regioni arriveremo finalmente a presentarci al mondo come Italia; questo è il concetto che negli anni è mancato, e su cui mi batto da quando sono diventata Ministro: ovvero la promozione dell’Italia tutta, Italia come brand».