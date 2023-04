La città più vegan friendly d’Europa? Londra! E l’Italia come è messa?

Vegani alla riscossa in tutta Europa. E così, se da una parte i ristoranti si adeguano, “penalizzando” i vegetariani a favore dei primi, dall’altra parte si moltiplicano le classifiche che indicano le città vegan-friendly. L’ultima quella del sito “loveholidays”, da cui emerge che la città più a misura di vegani in Europa è Londra, secondo posto per Parigi e terzo da Berlino. E in Italia? Troviamo Milano al 21° posto (con 32 ristoranti vegani) e Roma al 26° (con 19 ristoranti vegani). Come dire che il Belpaese, sì è entrato nella top 30, ma arranca un po’.

Londra è la città numero uno in Europa per i vegani

Come viene stilata la classifica

Nel dettaglio, loveholidays ha valutato oltre 50 città in quattro categorie:

la quantità di ristoranti vegani,

vegani, il numero di negozi

il numero di festival plant-based in ogni città

in ogni città il numero di ristoranti con una stella Michelin Verde (il premio che riconosce i ristoranti per le loro pratiche sostenibili e d’innovazione, ndr).



Londra captale europea dei vegani

Come dicevamo, Londra si aggiudica il podio con un punteggio totale di 3.429 (su 4) grazie a 194 ristoranti vegani e 81 negozi plant-based. La città, inoltre, ospiterà anche tre festival completamente vegetali nel 2023.



Parigi si è classificata al secondo posto, con un punteggio di 2.557, grazie ai 95 ristoranti vegani e 6 ristoranti con una stella Michelin Verde. Terza Berlino con un punteggio di 2.529. Ma, con 7 ristoranti con stelle Michelin Verdi, Berlino ha un punteggio più alto in questa categoria rispetto a qualsiasi altra città in Europa.



Il Nord Europa si è classificato in alto nelle classifiche, con Helsinki, Stoccolma e Tallinn tutte classificate tra le prime 20.