La città dove si mangia meglio? Firenze prima al mondo

Vuoi gustare il miglior cibo locale al mondo? Allora devi andare a Firenze! A dirlo è la classifica di TasteAtlas, portale internazionale che si occupa di viaggi e cibo, sulle 100 città migliori al mondo per provare cibo locale. Al secondo posto si piazza Roma, terza Lima. In quarta posizione Napoli. Per stilare la classifica TasteAtlas ha analizzato il proprio database e combinato i risultati con le valutazioni dei ristoranti su Google. La motivazione della prima posizione? «Firenze, la culla del Rinascimento, è una città ricca di storia, cultura e architettura mozzafiato. La scena gastronomica locale è una deliziosa fusione di fascino del vecchio mondo e moderna innovazione culinaria, con un'enfasi unica sulla ristorazione da fattoria a tavola e una serie di intime trattorie a conduzione familiare. La cucina tradizionale fiorentina si caratterizza per la sua semplicità e l'attenzione per gli ingredienti locali di alta qualità» si legge nella classifica.

La schiacciata fiorentina

TasteAtlas, cosa e dove mangiare a Firenze

La classifica suggerisce anche i “local food” da provare assolutamente a Firenze, in primis la schiacciata, «una focaccia locale spesso condita con olio d'oliva e sale, perfetta per uno spuntino», dicono da TasteAtlas, ma anche, ovviamente la bistecca alla Fiorentina, «una bistecca con l'osso spessa e succosa grigliata a fuoco vivo e condita con olio d'oliva, sale e pepe», il lampredotto, «alimento base dello street food fiorentino, ricavato dal quarto stomaco di una mucca e servito in un panino», la trippa alla fiorentina, «un piatto a base di trippa cotta lentamente in salsa di pomodoro» che però «potrebbe non piacere a tutti per la sua consistenza particolare».

E dove assaggiare queste prelibatezze? TasteAtlas consiglia a Firenze:

Antica Trattoria da Tito,

I Fratellini,

Gelateria dei Neri,

L'Osteria Di Giovanni,

All'Antico Vinaio.



Cosa e dove mangiare di locale a Roma secondo TasteAtlas

La Cacio e pepe, tra le paste più famose di Roma

A Roma, in seconda posizione, TasteAtlas consiglia di provare assolutamente la Pasta carbonara, la Cacio e pepe, le Penne all'arrabbiata, la Pizza al Taglio e i Saltimbocca alla Romana. Dove? Da:

Trapizzino

Antico Forno Roscioli

Giolitti

Armando al Pantheon

Trattoria Da Cesare al Casaletto

Cosa e dove mangiare di locale a Napoli secondo TasteAtlas

A Napoli la regina è sempre lei, la pizza

Nella quarta classificata, Napoli, imperdibili dopo, ovviamente la pizza napoletana, gli Spaghetti alle vongole, gli Spaghetti alla puttanesca, la Sfogliatella e i Babà. Da assaggiare secondo TasteAtlas da:

L'Antica Pizzeria da Michele

Pizzeria Starita a Materdei

Antico Forno delle Sfogliatelle Calde Fratelli Attanasio

Da Nennella

Gino e Toto Sorbillo

TasteAtlas, le altre città italiane in classifiche

Scorrendo la classifica, per quanto riguarda l’Italia troviamo

Milano (10)

Venezia (11)

Genova (22)

Bologna (28)

Torino (31)

Taormina (42)

Palermo (43)

Modena (51)

Catania (55)

Sorrento (63)

Verona (74)

Siena (77)

La classifica completa “100 Best Cities to Try Local Food"