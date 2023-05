Terme Berzieri di Salsomaggiore, partono i lavori per il rilancio. L’apertura nel 2025

Ci siamo: partono a Terme Berzieri di Salsomaggiore Terme (Pr) le operazioni di strip-out (rimozione di materiali che vengono gestiti in modo differenziato) e le bonifiche mentre tra giugno e luglio prenderanno il via i lavori di ristrutturazione della struttura (acquistata nel 2021 da Cassa Depositi e Prestiti per 10 milioni di euro) che sarà rilanciata da QC Terme che la gestirà per 20 anni. La riapertura di Terme Berzieri è prevista tra il primo e il secondo semestre 2025.

Al via i lavori per Terme di Salsomaggiore

Terme Berzieri: 25 milioni per il suo rilancio

Per il rilancio di Terme Berzieri sono stati stanziati 33 milioni di euro, di cui 25 milioni investiti da Cdp per la ristrutturazione dell’immobile e otto milioni a carico del gruppo fondato dai fratelli Saverio e Andrea Quadrio Curzio. «L’investimento di otto milioni comprende la progettazione e l’interior design, ovvero la scelta di forniture, equipment, allestimenti interni, nonché tutta la parte impiantistica relativa alla circolazione e gestione delle acque nelle vasche, e, anche se in misura molto marginale, l’acquisto del marchio», ha commentato il ceo di Qc Terme Francesco Varni a Pambianco Hotellerie.

Qc Terme punta a 160 milioni di fatturato nel 2023

Qc Terme (che conta attualmente 12 centri wellness e mira a un fatturato di 160 milioni di euro nel 2023) aveva già dato l’annuncio dell’apertura di un suo nuovo centro a Terme Berzieri dopo quello di QC Termegarda.