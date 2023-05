Scudetto, Maradona e "Mare Fuori": Napoli si gode una stagione turistica memorabile

Il 2023 si sta rivelando, senza ombra di dubbio, l’anno di Napoli. Dalla conquista dello Scudetto della squadra calcistica, al successo della serie tv ambientata in terra partenopea “Mare Fuori” fino al boom di turisti nella città che sta facendo vivere una nuova primavera a tutto l’ambiente locale. Napoli, dopo anni, sta tornando finalmente sotto le luci dei riflettori mondiali. Argentina, Australia, Corea del Sud, Georgia, Stati Uniti, Cina, Giappone, Regno Unito, Francia e Germania: i visitatori arrivano da ogni angolo del pianeta per scoprire i segreti e le peculiarità della città. E sono stati più di 400mila nelle ultime settimane.

Lo dice anche il Time: Napoli vale un viaggio

A confermare il momento d'oro di Napoli ci ha pensato il Time. La nota rivista statunitense, la più diffusa al mondo, ha, infatti, inserito la città tra i 50 migliori luoghi da visitare al mondo nel 2023. Il motivo? «L’iconica città gode finalmente di una reputazione che corrisponde alla sua età dell'oro. Napoli, con il suo mare scintillante, le strade decorate e l’imponente vulcano, sta vivendo una rinascita». Il Time individua, poi, alcuni dei motivi per cui Napoli sia diventata una meta turistica internazionale. Parla di Pompei e dell'esclusiva opportunità che offre al visitatore di scoprire la vita nel 79 d.C.. Parla delle Gallerie d'Italia e del Caravaggio. Parla de L'Amica Geniale, la serie di romanzi di Elena Ferrante, arrivati negli Stati Uniti grazie al riadattamento cinematografico di Saverio Costanzo per HBO. La serie tv, ambientata a Napoli, ha ulteriormente ampliato la notorietà della città partenopea.

Il Parco Archeologico di Pompei con il Vesuvio sullo sfondo

Per il Time, quindi, Napoli non è più soltanto una parte del viaggio, ma la destinazione, grazie anche ai voli diretti stagionali dagli Stati Uniti e all'alta velocità ferroviaria che la connette con Roma. E a confermarlo, in questo senso, ci sono i numeri. Il capoluogo campano, infatti, ha detto addio a un turismo mordi e fuggi che in passato lo caratterizzava e può contare su un aumento della permanenza media, che è di quasi quattro giorni a fronte del 2,7 di quattro anni fa.

Napoli, un successo turistico divampato grazie allo Scudetto

Nonostante la città sotto il Vesuvio sia stata teatro di bruttissimi episodi di violenza nel mese di marzo con la guerriglia urbana iniziata dai tifosi dell’Eintracht di Francoforte (Germania) in occasione della partita di Champions League, Napoli ha saputo cogliere la palla al balzo anche durante gli eventi della massima competizione calcistica europea, che ha portato flussi di turismo da ogni parte d’Europa per assistere alle partite della squadra di Luciano Spalletti.

E poi la conquista dello Scudetto. Con gli Azzurri sul tetto d’Italia, l’attenzione dei media europei e mondiali si è focalizzata sulla città campana. Ed i numeri del turismo sono emblematici: si è registrato, infatti, un +30% rispetto ai dati del 2022, anno record prima dei nuovi flussi. Dal 25 aprile al 4 maggio, data della vittoria in Serie A, Napoli, come detto poc'anzi, ha accolto oltre 400mila arrivi tracciati, ovvero individuati attraverso prenotazioni per alberghi, B&B e ogni altra struttura ricettiva.

Napoli, boom di prenotazioni in vista del 2 giugno. E l’effetto Maradona…

E come riferito dall’assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, al Corriere dello Sport, Napoli «per il ponte del 2 giugno è la prima città in Italia, per gli abitanti del nostro Paese, per numero di prenotazioni su Booking. Lo Scudetto ha contribuito ad aumentare l’appeal di Napoli. Stiamo vivendo una stagione indimenticabile».

I festeggiamenti per le strade di Napoli dopo la conquista dello Scudetto

Tra i luoghi preferiti da visitare, dai viaggiatori di nuova (ma anche vecchia) generazione - soprattutto stranieri - c’è Largo Maradona, dove brilla il murales dedicato alla leggenda argentina. «Prima i Quartieri Spagnoli erano considerati in un certo modo. Ora - spiega il presidente della II Municipalità, Roberto Marino - sono polo di attrazione turistica e per questo serve equilibrio tra la folla, le tante attività presenti e la vita da tutelare dei 18mila residenti che reclamano il quieto vivere». E quest’ultimo passaggio, in Italia, non è una novità: sono numerose, infatti, le città che stanno vivendo una situazione di overtourism - non molto gradita ai cittadini (in particolare per gli abitanti del Lago di Garda). Durante i giorni caldi, a Napoli è stato regolamentato l flusso di presenze con l’aiuto di tutor, polizia locale e protezione civile. Una mossa astuta che crea equilibrio in città. E, forse, non potrebbe essere la soluzione giusta per ogni città (e non come accadrà in Alto Adige) in vista dell’estate?

L'enorme flusso di turisti sulla Spaccanapoli

Napoli, la spinta della serie tv "Mare Fuori"

Un ruolo importante per il turismo (interno) lo ha anche giocato anche una serie tv, Mare Fuori, che ha visto recentemente concludersi la terza stagione su Netflix e sulla Rai e che rappresenta un vero e proprio fenomeno televisivo, per l'incredibile successo avuto. La serie racconta le storie dei giovani detenuti del carcere minorile della città ed è girata quasi interamente a Napoli. Il carcere minorile, al contrario della realtà, non si trova a Nisida, ma a Molo San Vincenzo, all'interno del quartier generale della Marina Militare. Altre scene sono ambientate poi in numerosi quartieri cittadini, dal Vomero ai Quartieri Spagnoli, da Forcella al Centro direzionale. La sua eco e i suoi luoghi faranno (e in parte stanno già facendo) da ulteriore traino al turismo, ancor di più se si considera il peso che il cineturismo sembra ricoprire. Recentemente è, infatti, emerso come il 78% delle persone sia propenso a organizzare viaggi a tema televisivo o cinematografico.