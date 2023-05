B&B e affitti in nero fanno male al Turismo. Santanchè annuncia nuove regole a giugno

La previsione è un po’ più di una tendenza, ormai è una certezza: a fine anno il turismo supererà i valori del periodo pre-covid e si confermerà il volano della nostra economia, in grado di creare ricchezza per gli altri settori: dall’agroalimentare al commercio, alle costruzioni, dalla logistica ai trasporti fino alla cultura. Sia il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, condividono questa valutazione, nonchè gli obiettivi che politici e imprenditori devono realizzare per non perdere l’occasione (grazie anche ai fondi messi a disposizione dal Pnrr) per rafforzare il sistema e contrastare la concorrenza di competitor non sempre in regola, che spesso lavorano in nero e senza controlli.

All’indice è in particolare il mercato, spesso clandestino, delle seconde case e delle camere in affitto per pochi giorni. Una realtà che è stata al centro dei lavoro dell’assembla annuale di Federalberghi, svoltasi a Bergamo e incentrata proprio sul rapporto fra hotel e affitti brevi, come abbiamo anticipato ieri. Un probema che da anni si trascina senza soluzione e sul quale il ministro del Turismo si è impegnata a presentare una legge entro giugno per regolare il sistema e limitare tutta la parte di sommerso. Non un decreto legge perché sarebbe una forzatura e credo che il Parlamento debba essere centrale in queste decisioni di cose che hanno un impatto ed è giusto dargli la possibilità di discuterne. Su questo progetto di legge Santanchè ha ricordato di aver già istituito due tavoli di lavoro al ministero per trovare una soluzione di buon senso che tenga conto della specificità tutta italiana del mercato del turismo. Più in particolare il ministro ha ricordato come la legge debba regolare assolutamente le città metropolitane, città d'arte e i centri storici dove maggiore è la pressione di questi affitti in nero. Bisogna d'altra parte tenere presente che in Italia esistono 5600 piccoli borghi dove non ci sono strutture ricettive alberghiere e quindi la disponibilità di camere per i turisti va salvaguardata anche in una logica di delocalizzazione del turismo. Tre, in particolare, i cardini della nuova legge:

un codice di identificazione per tutti coloro che attivano affitti brevi, senza il quale non si può avviare l'attivita; la creazione di una piattaforma nazionale in cui registrare tutti i soggetti che affittano seconde case a bnb; porre limiti ai pernottamenti in alcune località. Anche se su questo punto il ministro Santanchè ha riconosciuto che sarà difficile trovare un'intesa fra tutte le parti.

Governo e alberghi insieme contro il "sommerso" nel turismo

L’appuntamento nella capitale della Cultura ha permesso a Bocca di lanciare un preciso invito alla politica affinchè si intervenga per porre fine ad una situazione che permette «l’accesso indiscriminato di soggetti sul mercato, privi di ogni requisito, di ogni garanzia, di ogni autorizzazione prescritta e richiesta», senza creare ricchezza per il sistema, ma generando di fatto concorrenza sleale che indebolisce tutto il comparto del turismo. Una denuncia che ha ricevuto la pronta risposta del Ministro Santanchè che si è presa come detti l’impegno di intervenire a breve con norme capaci di regolarizzare il comparto e di fare uscire dal sommerso le presenze che rappresentano poco meno del 24% delle presenze turistiche, ma solo meno del 12% dei consumi, che in totale l’anno scorso superavano i 57 miliardi.

«L’economia generata dalle presenze non registrate - ha dichiarato Bernabò Bocca spiegando il divario fra le due realtà del turismo in Italia - copre un valore complessivo che riesce a finanziare 137mila posti di lavoro (nel complesso dell’economia locale), mentre l’economia fondata sulle presenze alberghiere riesce a generare oltre un milione di occupati (sempre nel complesso dell’economia)».

Una posizione molto netta che Bocca sintetizza con l’invito a non considerare i “numeri” dei turisti (peraltro non sempre realistici) ma quanta ricchezza si crea e come la si crea col turismo. E qui ovviamente sono gli alberghi a vincere alla grande. Un’analisi che porta il presidente di Federalberghi (a cui fa capo l'82% degli addetti del comparto) a ricordare ai politici che se invece di proporre «il paese dei balocchi dell’abusivismo, della perdita di identità delle nostre città, dei nostri borghi, delle nostre campagne in nome di una presunta ricchezza creata» avessero incentivato la legalità si sarebbero avuti «risultati 10 volte migliori». Che è poi il divario che emerge fra la ricchezza e la professionalità generata dagli hotel rispetto a quella delle seconde case in nero.

Il turismo italiano e il danno degli affitti in nero delle seconde case

L'eccesso di seconde case (non solo di quelle "in nero") è stato denunciato anche dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha richiesto al Governo poteri per regolare un mercato che rischia di stravolgere i centri stitici che si svuotano di residenti per aprire sempre più B&B.

Le strade per uscire da questa situazione sono diverse, ma per Federalberghi la prima sarebbe «ridurre il carico fiscale e amministrativo sugli imprenditori onesti, che rappresentano la spina dorsale del turismo italiano», a cui affiancare ovviamente nuove regole contro il sommerso. Ma gli albergatori devono anche fare la loro parte puntando sulle risorse disponibili dai vari finanziamenti per rinnovare strutture e servizi, puntando con decisione sulla sostenibilità. Importante è in proposito il fondo di 5 miliardi messo a disposizione da IntesaSanPaolo (per Bocca la banca più vicina agli alberghi durante il Covid) e quanto il Governo riuscirà a dirottare da altri investimenti irrealizzabili ma previsti nel Pnrr. In proposito il ministro Santanchè ha ricordato come il ministero abbia gia messo a disposizione un fondo di un 1 miliardo e 380 milioni per l'ammodernamento delle strutture alberghiere. Per la banca è intervenuto Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Mancanza di personale e futuro del turismo: le soluzioni di Federalberghi

Fra i temi più delicati riguardo al futuro c’è ovviamente quello del personale, che scarseggia sempre di più. In proposito Bocca, oltre a ricordare le iniziative avviate per migliorare la formazione, ha insistito sulla necessità di snellire le procedure per favorire l’ingresso di lavoratori stranieri qualificati, visto che fra gli occupati negli hotel ormai oltre il 25% sono stranieri.

Richieste che, per concludere, possono essere sintetizzabili in questo elenco presentato da Federalberghi al Ministro Santanchè: