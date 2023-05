Sciopero degli aerei il 19 maggio: i voli cancellati e quelli garantiti

Per il 19 maggio, almeno 200 voli saranno cancellati dalla programmazione aerea del nostro paese. Come riferito dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), i lavoratori delle imprese di handling, il personale di Volotea, il personale di condotta di Air Dolomiti e quello di terra di American Airlines ed Emirates hanno proclamato sciopero per la giornata di venerdì (con il picco di cancellazioni, e conseguenti ritardi, che si verificherà tra le ore 13 e le 16).

Almeno 200 voli cancellati per sciopero in Italia il 19 maggio

Sciopero aerei 19 maggio, la comunicazione di Ita Airways

Non tutte le compagnie hanno pubblicato o pubblicheranno sui propri siti web l’elenco dei voli cancellati, mentre altre hanno scelto di spostare gli orari dei collegamenti per ridurre al minimo l’impatto dello sciopero. Ita Airways, per esempio, ha scelto di stilare la lista dei 109 voli annullati per la giornata di venerdì 19 maggio - disponibile cliccando qui. E in una nota stampa la compagnia aerea italiana ha voluto comunicare le proprie decisioni in merito allo sciopero: «Abbiamo attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero».

Sciopero aerei 19 maggio, tutti i voli garantiti dall'Enac

L'Ente nazionale per l’aviazione civile, in un comunicato, ha ricordato che sono garantiti «tutti i voli - inclusi quelli charter - in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero e i voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale». Inoltre, «dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero».

Ci sono garanzie anche per i voli intercontinentali in partenza dall’Italia ossia 14 per il Medio Oriente, otto per il Nord America (Usa, Canada), dieci per l’Asia, uno per l’America Centrale/Caraibi, due per il Sud America e uno per l’Africa. In questo link tutti i voli garantiti dall’Enac per venerdì 19 maggio.